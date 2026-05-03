雙連線形公園鼠患 北市府發泡劑填鼠洞

台北捷運雙連站線形公園出現老鼠橫行，北市公園處昨天派員使用發泡劑、塞碎石等填補鼠洞。（公園處提供）

公園投鼠藥挨批 蔣萬安︰中央核可用藥 石崇良︰鼠患問題須妥善控制

台北市近來頻傳民眾看見老鼠亂竄，被戲稱「安鼠之亂」，民進黨籍議員林亮君繼日前質疑投放老鼠藥恐傷及毛孩後，昨再指出，市府昨派員前往雙連市場投藥、填老鼠洞。頻繁見鼠也引發政治攻防，政治鼠亂開始發酵。民進黨立委柯建銘助理周軒近來分享鼠輩橫行畫面批評台北市長蔣萬安，卻被揭露畫面並非於台北市拍攝，引發多位國民黨籍議員批評「南鼠北送」政治操作。此外，針對老鼠引發的漢他病毒疫情，衛福部長石崇良表示，目前漢他病毒疫情持續監測中，未有升溫，民眾不需過度恐慌，但強調鼠患問題仍須妥善控制。

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綠PO鼠輩橫行 遭爆非北市拍攝

北市公園處指出，昨派八名同仁再次前往捷運雙連站線形公園填補鼠洞，使用發泡劑，再塞碎石、填土，發泡劑會膨脹，儘量把鼠洞內部通道堵死，相較於泥土，比較不容易被老鼠挖開。

台北市長蔣萬安昨陪黨籍議員李柏毅發康乃馨，活動前受訪指出，環保局有對外說明，北市府使用的藥劑都是中央核可的環境用藥，在跨局處會議中都會進行討論，一切尊重專家學者意見。市府從年初開始進行計畫性的清掃，還有環境整潔，從一九九九進線數量來看有下降趨勢。

藍議員批政治操作 打擊蔣萬安

雖然北市府強調鼠患沒升級，但持續有民眾在社群媒體上分享於市區見鼠，政治的鼠亂也開始發酵，藍綠雙方以此作為攻防焦點。周軒近來也分享鼠輩橫行畫面，卻被揭露該畫面並非於台北市發生；國民黨籍議員柳采葳批評，綠營為了攻擊蔣萬安，不惜「南鼠北送」打到自己都失心瘋。李柏毅受訪也說，鼠患在很多綠營人士操作下被複雜化、政治化，把不屬於台北市的老鼠橫行畫面，硬扣在台北市身上，連內容都搞錯，民眾情何以堪？

何孟樺︰大量投藥恐釀生態危機

民進黨籍議員何孟樺則點出，「大量投藥」治標不治本，恐釀生態危機，吃下這些滅鼠藥的老鼠，並不會立即死亡，導致滅鼠藥中的抗凝血成分被猛禽或蛇類吃下，更會傷害這幾年台北市引以為傲的保育成果，如落腳大安森林公園的鳳頭蒼鷹。

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