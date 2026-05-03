寶湖狗運動公園啟用 北市第二大

「寶湖狗運動公園」用萌犬與樹木設置入口意象。（記者孫唯容攝）

台北市第四座狗運動公園「寶湖狗運動公園」昨天正式啟用，佔地三千多平方公尺，面積僅次於迎風狗運動公園，內部分為大、小型犬區，設置步道與多元運動設施。民眾可搭乘六四五路狗狗友善公車，於民權東路六段（民權敦品）站下車即可抵達。

寶湖狗運動公園用萌犬與樹木設置入口意象，內部分大、小型犬區，設有環形隧道、斜坡平台、Ｔ型棧道等設施，大、小型犬皆可在自然環境中自在跑跳，現場也設置狗便袋箱、狗便清潔箱、清洗台等，方便毛孩爸媽清潔。

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動保處指出，寶湖狗運動公園啟用後，成為北市第廿三座狗公園，其中有四座是大型的狗運動公園，包括迎風規模最大，佔地達一公頃，寶湖居次；潭美毛寶貝快樂公園第三，佔地兩千五百多平方公尺；福順狗運動公園第四，佔地一千八百多平方公尺。

柴犬飼主張小姐搶第一天來體驗寶湖狗運動公園，她表示，現場設置不少清洗台，方便飼主洗手，公園內三處進出門，都採用「雙道門」設計，動線很完善，不用擔心狗狗會跑丟，十分貼心。

北市十二區皆設有狗公園，不過目前有三處因工程暫停開放，包含延平狗活動園區、古亭狗活動園區、潭美毛寶貝快樂公園。動保處長陳英豪表示，靠近松山車站的交五、交六公園，規劃建成新的狗公園，預計今年八、九月可以完成。

台北市「寶湖狗運動公園」昨正式啟用，狗狗開心暢玩。（記者孫唯容攝）

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