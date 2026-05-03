《爭取寵物兔專屬活動空間》北市兔子友善餐廳︰室內戶外都支持

「兔Dreams」地下室規劃「放風區」，有舒適的軟墊、適合兔子遊憩的玩具。（記者孫唯容攝）

近年飼養寵物兔族群逐漸增加，位在大安森林公園附近的「兔Dreams」是兔子友善餐廳，老闆JC經營超過五年，她回憶當年養兔子後，為了讓兔子擁有更安心的活動空間才開店，並表示，「現在能讓兔子安心放風的地方太少了」，不管室內、戶外，有為兔子建置更多的活動空間，都是好的方向。

「兔Dreams」 教民眾如何與兔互動

「兔Dreams」餐廳一進門就可看到五隻店兔在柵欄區活動，迎接大小朋友，讓民眾可以近距離接觸、觀察，假日更規劃四個時段，由店家解說如何正確與兔子互動；並在地下室規劃「放風區」，有舒適的軟墊、適合兔子遊憩的玩具，兔爸兔媽也能帶著自家的兔子到場同樂。

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JC表示，兔子看似溫柔，其實很有個性，聽覺特別好，聽到的音量為人類的三倍，不少民眾看到總會高喊「好可愛」，面對高頻聲音，往往讓兔子想躲起來，建議民眾想和兔子有良好互動，就是靜靜的等待牠靠近你，更重要是不要跑、跳，特別是「跳」對兔子來說就像是跺腳，代表有危險、生氣的意思，反而讓牠們更緊張。

JC認為，「兔子友善活動空間」遮陽處一定要做好，還要有乾淨的飲水處，她偏向設在室內。飼主劉先生說，自己帶過自家兔子到公園，「一放出去就跳回來，面對完全開放的空間，兔子反而會緊張」，希望有友善的遊樂設施讓兔子體驗。飼主林小姐也表示，養了九年兔子，覺得台北的兔子餐廳或活動空間都相當少，不論是設在室內、戶外都支持。

「兔Dreams」一進門就可以看到五隻店兔在柵欄區活動，迎接大小朋友。（記者孫唯容攝）

「兔Dreams」假日規劃四個時段，由店家解說如何正確與兔子互動。（記者孫唯容攝）

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