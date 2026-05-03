《寵物登記第3多》飼主連署爭設兔子公園 北市府︰沒場地

台中市北區中正公園，目前有一座專屬於兔子的萌兔專區。（台中市政府提供）

網路連署數百份 至去年底有263隻 詹為元︰未強制植晶片 實際數量恐更多

台北市目前已有廿三處狗公園，不過市議員詹為元指出，飼養寵物兔族群逐漸增加，已有人在網路發起支持北市府評估設置「兔子公園」的連署與討論，目前已有數百份。獸醫師也指出，兔子有戶外活動需求，吸收紫外線有助生理發展。對此，北市動保處表示，兔子對噪音敏感，建議在室內活動，且北市多處可用綠地已做狗公園使用，並無合適地點做兔子公園。動保處長陳英豪表示，動保處會盡力尋覓場地，不過要尊重兔子習性，兔子友善活動園區應朝室內發展，另推薦北市有五十個動物友善店家可讓寵物兔進入。

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動保處長︰盡力尋場地 尊重習性

據北市動保處統計，截至二〇二五年底，北市寵物登記物種前三名分別為，犬（十二萬九二二三隻）、貓（十一萬三九五六隻）、兔（二六三隻）。

民眾︰兔子也需安全活動空間

發起連署民眾表示，兔子屬敏感、易受驚嚇的動物，活動需求與安全條件與犬貓不同，雖不適合高噪音、高干擾、犬貓混用的一般公園環境，但不代表兔子不需要足夠、安全且可活動的空間，不應長期侷限於狹小室內或籠內。目前北市已有多處狗狗專屬活動空間，但兔子至今仍無任何依物種特性規劃的專屬公共活動空間。

詹︰台中設兔活動空間 可參考

詹為元說，兔子飼養族群增加，統計資料很有可能被低估，因目前兔子並未強制植入晶片，實際飼養數量可能更多。近年有不少飼主尋找「兔子保母」，民間團體調查也顯示，兔子飼主高度集中在都會區。目前全台僅有台中市設有兔子專屬活動空間，可作為北市府參考，城市的進步不只是回應已存在的需求，也包含願不願意看見正在出現的需求，兔子公園設置或許不是唯一的答案，但「願不願意開始評估」是一種態度。

獸醫支持︰日照有助骨骼成熟

獸醫師楊靜宇指出，兔子需要照射太陽吸收紫外線，可刺激其骨骼成熟，在生理上的需求，他支持設立兔子公園，且兔子運動區域不像狗狗那麼大，大概有十至廿坪的草地就足夠，相關設置維護成本也比狗公園要低；不過，兔子飼養數量可能是政策施行的依據，動保處可以考慮做個普查，掌握台北市兔子飼養的數量與分布。

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