竹縣111名教師 通過Gemini AI認證

竹縣開辦AI師培研習，三年來有逾百名教師獲得Gemini AI認證。（取自竹縣府官網）

國中小及縣立高中師培 涵蓋SEL、機器人編程等

新竹縣教育界針對公私立國中小及縣立高中老師在AI領域研習增能，有一一一名教師通過「新竹縣Gemini AI專屬認證」，他們從最初的ChatGPT工具導入，走向學科深度融合與行政自動化應用，教師發現AI真是教學的好幫手。

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新竹縣AI師培研習課程主題，涵蓋SEL（社會情緒學習）、機器人編程、學習診斷、學習評量、學習扶助等，從對AI工具的解密，到聚焦在開箱教師對AI基礎工具認知，進而把AI應用於教學設計上，再轉型進入領域深耕與科技協作，從國小英文、音樂、自然到國高中的社會科，都導入「iPadxAI」的走讀與備課實務；同時把Gemini與NotebookLM等多元工具納入，讓教師們讚嘆AI真是備課神器。

蔡依蘭教短篇小說 利用AI帶學生思考

縣府教育局督學蔡依蘭在二〇二四年十二月擔任小學國語科任老師時，針對五年級短篇小說課程，內容講出身陋巷女孩因漂亮洋裝，讓她從打扮、住家環境、社區變好的故事；備課時先告訴AI教學目的是要讓學生了解情節，請AI設計課程執行流程、提問，以帶領學生思考，再用另套AI軟體分析學生回饋。

蔡依蘭說，AI強在搜尋、整理資料的能力，老師再精準選擇、判斷。

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