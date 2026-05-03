桃市兒美館八德館 閒置16個月

桃園市兒美館八德館閒置16個月，規劃轉型運動中心至今卻仍未完成招標。（議員許家睿提供）

規劃轉型運動中心至今仍未完成招標 議員批市民損失

桃園市兒童美術館青埔館二〇二四年四月起營運，位於八德區置地生活廣場五、六樓的八德館，同年十二月十六日起停止營運，市議員許家睿表示，八德館將轉型為「運動中心」，但市府體育局至今仍未完成招標，上千坪的場館空間已經閒置十六個月，且招租內容僅要求廠商每個月繳交八萬元權利金，低到連他都想要標下來自己經營。

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市府：無廠商投標 將檢討標案

體育局長許彥輝表示，體育局去年下半年才接手場館，評估後決議將該空間轉型為科技互動與全齡健康特色的科技運動館，在完成可行性評估、財務試算、研議招商策略及撰擬招商文件後，三月廿六日起上網公告招標，但至四月廿七日截止日仍無廠商投標。

許彥輝指出，招標內容明訂得標廠商除每月八萬元權利金，還要繳交管理費及相關稅負，合計一年要支出約五百萬元，連同先期投入的三、四千萬元，可能是廠商興趣缺缺原因，將檢討標案內容後重新辦理招標。

許彥輝表示，科技運動館目標透過「體適能檢測成果」，讓民眾了解自己的身體狀況，並藉由專業教練給予「運動處方簽」，了解需要從事哪些運動、如何正確運動以改善健康狀況，透過有計畫的運動指導，例如建議運動頻率，運動強度，運動時間等，讓民眾養成運動習慣。

民代要求市府 儘速招商活用

許家睿指出，原本八德館要做為兒童文學館，他認為不錯，在地方各種場合廣為宣傳，後來政策轉彎要改做運動中心，讓他頗為錯愕，但運動中心規劃遲遲無法定案，一會說要有「運動處方簽」，但具體內容又說不清楚，如今上千坪場館閒置一年多，就是市民與市府的損失，要求市府儘速招商活用。

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