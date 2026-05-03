森林冒險 蘆竹五酒桶山遊憩場啟用

蘆竹五酒桶山自然遊憩場啟用。（記者謝武雄攝）

設置林間穿梭空廊、爬網、攀岩牆、搖籃、平衡木 親子挑戰

桃園市蘆竹區五酒桶山是市民親山健行的勝地，市府工務局利用擎天大草原旁約一千平方公尺草地，辦理「五酒桶山自然遊憩場新建工程」，總經費約二千萬元，以「森林冒險」為主題，設置林間穿梭空廊、山林爬網、攀岩牆、親子搖籃、森林平衡木等設施，並採用透水鋪面、太陽能LED照明及複層式植栽設計，兼顧生態永續與遊憩品質，昨天啟用，吸引許多民眾體驗。

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擎天大草原旁 斥資2千萬元打造

蘆竹區公所昨天同步舉辦「蘆竹好行桐樂會」五酒桶山健行，在擎天草原規劃桐花手作DIY、氣球表演與傳統客家樂器演奏；市府交通局因應遊憩場啟用及賞桐花人潮，至五月卅一日，每逢星期六、日上午八點至下午四點卅分，每隔卅分鐘安排接駁車，載送遊客往返機場捷運A10山鼻站至五酒桶山崙頭土地公廟。

結合賞桐花 5月底前接駁車服務

市長張善政主持啟用儀式，他說，這是全市首座融合自然挑戰與親子共融特色公園遊憩場，歷經一年施工啟用，提供民眾健身休憩空間，也讓親子能在山林中共享互動時光，小朋友們昨天迫不及待體驗嶄新遊戲設施。

工務局長汪在宙表示，五酒桶山自然遊憩場以「森林冒險」為主題，其中，進階挑戰區（中高年齡層）規劃林間穿梭空廊、山林爬網、攀岩牆等挑戰設施，營造具自然感且充滿刺激的探險體驗；啟蒙探索區（低年齡層）設置酒桶造型木鼓、親子搖籃及森林平衡木，以直覺性的互動設施，幫助幼童在遊戲中建立感官發展。

酒桶造型座椅、原木躺椅 風格獨特

另外，園區內設置各式風格獨特的「街道家具」，包括酒桶造型座椅、山景休憩台與原木躺椅，讓遊客享受悠閒時光，也保留既有老樹，還增植十九棵開花喬木，透過複層式植栽配置，提升生物多樣性。

蘆竹五酒桶山自然遊憩場，以森林冒險為主題，兼顧生態永續與遊憩品質。（記者謝武雄攝）

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