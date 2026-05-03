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    首頁 > 生活

    傳參選苗市長 林月琴：若有機會義不容辭

    2026/05/03 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    民進黨不分區立委林月琴（前右二）陪同苗栗縣長參選人、縣議員陳品安（前左二）等人，前往市場發送康乃馨。（記者彭健禮攝）

    民進黨不分區立委林月琴（前右二）陪同苗栗縣長參選人、縣議員陳品安（前左二）等人，前往市場發送康乃馨。（記者彭健禮攝）

    母親節將屆，民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安，昨與同黨籍不分區立委林月琴、議員及市民代表等人，前往苗栗市各大傳統市場掃街並贈送康乃馨。因近期傳出林月琴可能代表民進黨參選下屆苗栗市長，她表示，苗栗市是她家鄉，如果有機會，義不容辭。

    與陳品安等綠營參選人市場掃街

    林月琴昨陪同陳品安與縣議員徐筱菁、許櫻萍、苗栗市民代表李建宏以及苗栗市民代表參選人湯國環、藍天奎，到苗栗市各大傳統市場掃街，並贈送康乃馨祝福「母親節快樂」。

    民進黨下屆苗栗市長參選人選未定，近來傳出林月琴可能上陣挑戰現任國民黨苗栗市長余文忠。林月琴昨表示，她是苗栗市人而且住在北苗，對家鄉當然有一定程度的關心，陳品安接受黨提名參選苗栗縣長時，她就跟她講「要好好照顧我的家鄉」。

    林月琴說，尤其她出生長大的苗栗市，幾乎都沒有改變，希望市政可以透過專業去改造、去打拚進步，對參選苗栗市長，「如果有機會的話，當然是義不容辭」。

    陳品安指出，林月琴為民進黨本屆不分區立委排名第一，立院社會福利及衛生環境委員會現任召委，更是維護兒少福利與權益的好立委，是苗栗的女兒，也是苗栗高中的傑出校友，未來不論林月琴的決定如何，都會是苗栗鄉親「最強的後盾」。

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