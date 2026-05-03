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    首頁 > 生活

    彰縣陳素月提長者健保費 全免不排富

    2026/05/03 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    民進黨彰化縣長參選人陳素月，昨天拋出參選政見，設籍彰化縣六十五歲以上長者，健保費不排富，全數免費，約廿五萬人受惠。（陳素月提供）

    民進黨彰化縣長參選人陳素月，昨天拋出參選政見，設籍彰化縣六十五歲以上長者，健保費不排富，全數免費，約廿五萬人受惠。（陳素月提供）

    國民黨彰化縣長提名卡關中，已經起跑的民進黨彰化縣長參選人陳素月，昨天拋出參選政見，設籍彰化縣六十五歲以上長者，健保費不排富，全數免費，約廿五萬人受惠。陳素月強調，鄰近台中市、南投縣都有長輩健保費補助福利，彰化縣不是二等國民，長者福利不能落後。

    陳素月表示，彰化縣六十五歲以上長者將近廿五萬人，估計一年約支出二十億元，如果她當選縣長，將由彰化縣府預算開源節流編列，原則上不排富，採全額補助，因明年度預算在今年就會編列，這項老人健保費全免福利政見，她希望最快在後年兌現。

    年支出20億 嘉惠25萬人

    她說，目前許多長輩的健保費是子女代繳，彰化縣老人健保費全免，就是減輕年輕世代的經濟負擔，避免人口流失。

    陳素月強調，她最近在各地拜票跑行程，民眾就反映要遷戶口到南投縣，原因就是南投縣今年四月起實施老人健保費自付額補助計畫，還設有「無設籍年限限制、免申請、不排富」三大補助原則，台中市老人健保福利則有設籍與報稅門檻規定，彰化縣面對中、投老人健保福利政策夾擊下，勢必要拿出對策，才能留住人口。

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