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    首頁 > 生活

    同安寮十二庄請媽祖 首度駐駕普安宮

    2026/05/03 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    「同安寮十二庄請媽祖」恭請鹿港天后宮、鹿港新祖宮媽祖，昨晚首次駐駕在今年新蓋好的埔鹽盧厝普安宮。（陳永聰提供）

    「同安寮十二庄請媽祖」恭請鹿港天后宮、鹿港新祖宮媽祖，昨晚首次駐駕在今年新蓋好的埔鹽盧厝普安宮。（陳永聰提供）

    有將近兩百年歷史的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」宗教盛事，昨天起一連兩天登場，從福興鄉與埔鹽鄉遵循古香路，到鹿港天后宮與新祖宮「請媽祖」，昨晚是有史以來第一次駐駕在埔鹽盧厝普安宮，因為盧厝是同安寮十五個角頭庄人口最少之地，原本並沒有宮廟，經五年募款購地興建，終於在今年初落成，完成十五個角頭庄都有宮廟的最後一塊拼圖。

    發起募款的同安寮福安宮前主委陳永聰表示，「同安寮十二庄請媽祖」值年大公館由十五個角頭庄輪流，盧厝的人口少，百年以來都沒有自己的宮廟，因此，百年來無論是駐駕或是停駕在盧厝，都是在值年爐主住家，或是選在員鹿路的空地搭棚恭迎。

    陳永聰說，他五年前因經營的中古車行接連跑進蛇與烏龜，「博杯」獲得九個「聖杯」，確認這是「蛇龜將軍」指示他幫助盧厝購地建廟，終於在今年初完成，讓普安宮第一次成為值年大公館，為百年宗教盛事寫下歷史新頁。

    縣長王惠美、立委陳素月、謝衣鳯與陳秀寳等人昨天參與「同安寮十二庄請媽祖」，祈祝風調雨順、國泰民安。

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