合歡山高山杜鵑爆發 假日高乘載管制

合歡東峰山坡上開滿花色雪白的玉山杜鵑，吸引遊客賞花拍照。（記者張協昇攝）

合歡山高山杜鵑近日大爆發，滿山滿谷的白色或粉紅花朵點綴在山林間浪漫迷人、美不勝收，勞動節連假吸引大批民眾上山賞花。惟因台十四甲線合歡山公路路幅狹小，加上部分民眾路邊違規停車，造成大塞車，警方除加強取締違規停車，也提醒民眾合歡山公路已實施高乘載管制，呼籲上山賞花民眾儘量搭乘大眾運輸工具，避免塞在車陣中壞了遊興。

合歡山國家森林遊樂區，一年四季呈現不同風情，四至六月迎來高山杜鵑花季，小奇萊山步道、合歡東峰入口、合歡尖山與石門山的玉山杜鵑已盛開。一朵朵花形如同鈴鐺的玉山杜鵑，有清新雅緻的白色、也有嬌豔動人的粉紅色系，還有粉紅、雪白花交錯，密密麻麻開在山坡上，將整片山林妝點得如夢似幻，在藍天白雲與遠方層層青翠山巒映襯下，成為台灣高山季節限定的絕美風景。

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管制至6/14 警籲搭乘大眾運輸工具

台十四甲線合歡山公路路幅狹小彎曲，且山區停車位有限，為避免賞花車潮塞爆，台十四甲線十八K翠峰至四十一．五K大禹嶺路段，每逢假日上午六時至十一時已實施高乘載管制，小客車須乘載三人才能通行，持續至六月十四日。

警方指出，目前假日上合歡山賞花人車相當多，進入合歡山遊客中心停車場車輛大排長龍，不少民眾插隊或路邊違規停車，影響交通，已派員加強取締，呼籲民眾還是儘量搭乘大眾運輸工具上山。

小奇萊山朵朵花形似鈴鐺的玉山杜鵑綻放，模樣嬌豔動人。（記者張協昇攝）

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