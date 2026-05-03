甲埔大道通車 速限50沒機車道挨批

甲埔大道4月9日通車，用路人質疑缺乏機車道。（記者張軒哲攝）

深受台中海線地區居民期待的「甲埔大道新建工程」四月九日通車，但近期用路人質疑速限僅五〇公里，近期發現有移動式測速照相設備，很容易超速挨罰。對此，大甲分局二日澄清，只是派員會勘跟測試，沒有舉發，目前也還沒有罰單。

雙向各二車道 大車司機怨車道狹窄

為紓解大甲區及外埔區甲后路、甲東路車潮，台中市建設局推動「甲埔大道新建工程」，全長約二．七五公里，路寬十五公尺，今年四月正式通車，近期用路人紛紛提出建言，除了機車族認為少了機車道，導致汽機車爭道，險象環生，雙線道狹窄，超車危險，副駕駛座的輪胎容易擦撞人行步道的分隔道，更多民眾速限僅五〇公里，近期有民眾發現人行道架設移動式測速照相設備，疑似取締交通違規，感覺市府在搶錢。

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市議員楊啟邦指出，甲埔大道原本有規劃機車道，後來改為增設人行道，陸續有民眾反映，甲埔大道兩端的交通號誌問題，大車司機反映車道狹窄，因為才剛通車，將持續彙整用路人意見，請相關單位辦理會勘改善，若日後要增設測速照相，也要先設置公告提醒。

中市府︰車道寬度均依規施作

台中市政府建設局表示，甲埔大道實體分隔人行道及車道，引導減速，以降低交通事故率；此外，車道配置雙向各二車道，車道寬度依據《公路路線設計規範》與《市區道路及附屬工程設計標準》規劃為二．八至三公尺，相關工程均依規施作，呼籲民眾勿超速，注意行車安全。

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