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    首頁 > 生活

    《新北》美語外籍師 樂當動物之家志

    2026/05/03 05:30 記者黃子暘／新北報導
    來自美國紐澤西州的傑西（Jesse）來台轉任美語教師，更在板橋動物之家擔任志工。（新北市動保處提供）

    來自美國紐澤西州的傑西（Jesse）來台轉任美語教師，更在板橋動物之家擔任志工。（新北市動保處提供）

    新北市府板橋動物之家週日經常有一位外籍男子穿梭犬舍之間，陪伴收容動物散步，他是來自美國紐澤西州的傑西（Jesse），因為厭倦單調生活，辭去高薪會計師的工作，來台擔任美語教師，去年加入動物之家的志工行列，並把語言課轉化為生命教育課程，引導學生學習觀察動物行為並理解其情緒。

    傑西表示，剛擔任志工時，對收容環境與犬隻狀況感到陌生又心疼，在一次次陪伴與互動中，逐漸理解每隻狗背後的故事；他固定每週日來帶收容犬散步、安撫犬隻情緒，也在這段時間結識許多台灣志工朋友。

    他也分享，在動物之家經常看見台灣家長帶著孩子，輕聲細語地學習如何與犬隻接觸，這樣小心翼翼守護生命畫面，是他眼中台灣最溫暖美麗的人文風景。傑西也認為，教育不只是知識傳遞，更是愛心的散播，盼藉由自己的分享，讓更多人學會溫柔對待生命。

    動物保護防疫處長楊淑方說，動物之家收容的流浪犬多半曾歷經流離與不安，但依然保有善良本性，志工持續陪伴與互動，能降低牠們的警戒心，進而提升被認養機會。

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