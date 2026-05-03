石碇賞桐花 山城小旅行超療癒

石碇區格頭里的桐花步道桐花盛開，步道兩側還有茶園梯田。 （新北市景觀處提供）

格頭里桐花步道進入最佳觀賞期 兩側有茶園梯田 還可順遊千島湖

新北市土城、石碇等處的桐花盛開，花瓣隨風飄落時，就像一場「五月雪」。新北市綠美化環境景觀處指出，目前石碇區格頭里的桐花步道（又稱風露嘴桐花步道）已進入最佳觀賞期，步道全長約四三五公尺，坡度平緩適合輕鬆健行，且步道兩側還有茶園梯田，綠意盎然；此外，土城區桐花公園、承天禪寺、太極嶺步道也是不錯的賞桐景點。

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步道435公尺 坡度平緩適合健行

景觀處指出，油桐樹花期大多落在四月下旬至五月上旬，花色潔白淡雅，花季期間，石碇區桐花步道籠罩在靜謐詩意氛圍中，步道兩側還有茶園梯田，民眾可由北宜公路與四十七之一線約九公里處進入，鄰近明緣小棧與土地公廟，交通便利。

欣賞湖光山色 到老街吃美食

到桐花步道賞花之餘，也可順便到石碇千島湖一遊，欣賞湖光山色，或前往石碇老街品嚐豆腐、茶葉等，來趟療癒山城小旅行。

景觀處也推薦土城區桐花公園、承天禪寺、太極嶺步道三處熱門賞桐景點。土城桐花公園位於天上山的半山腰，佔地約七公頃，從捷運永寧站轉搭公車至南天母廣場站即可抵達，園區內步道平緩，適合闔家出遊；承天禪寺步道全長約三．七公里，氣氛幽靜清新；位於土城冷水坑休閒公園內的太極嶺步道則適合喜歡挑戰健行的民眾，登高望遠，還能俯瞰土城景色。新北市最新花況資訊，可追蹤「賞花快報」粉專。

連假遊客增 景點人潮成長3成

勞動節連假新北市各大風景區遊客明顯增加。包含十分瀑布公園、九份老街、猴硐煤礦博物園區、烏來老街及碧潭風景區等熱門景點，皆湧現觀光人潮，整體遊憩熱度較一般假日成長約二至三成。

新店區溪洲阿美族生活文化園區的特色賣店「溪洲水泉的灶Cinemnemay a parod」在新北市原住民族行政局輔導下，昨天開幕，由原民局與王效忠（Kacaw）牧師整合聚落共同經營，家鄉食材直送，將記憶中的家常風味化為溫暖的料理，店內的空間佈置，也是阿美族人傳統技藝，保存原民原味。

石碇區格頭里的桐花步道已進入最佳觀賞期。（新北市景觀處提供）

到石碇桐花步道賞花之餘，也可順便到石碇千島湖一遊。 （新北市農業局提供）

新北市石碇桐花盛開，花瓣隨風飄落時，就像一場「五月雪」。 （新北市景觀處提供）

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