花蓮奇美部落 木造大門損壞盼重建

花蓮奇美部落入口意象大門，如今因老舊拆除已不復見，部落盼政府可補助重建。（資料照）

花蓮阿美族古部落瑞穗鄉奇美部落，在瑞港公路進入部落入口前，可以見到高達十五公尺的木造大門，以精美的木雕紋飾向訪客介紹「阿美族文化發源地奇美部落」、「史拉與拿高的子孫歡迎您」，但年久失修木料損壞有倒塌之虞，瑞穗鄉公所上月起開拆，令部落族人覺得非常不捨，希望儘速重建。

部落傳統領袖謝秀雄說，部落入口的木造大門牌樓守護著奇美，部落過去也有驅疫祭（Misalifon），由青年階層負責在部落四處驅除疫病、趕鬼，最後把鬼趕走到部落的大門外面，這個大門有將不祥之物區隔在部落外面的文化意涵。

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將近二十年的部落大門雕刻精美，牌樓上的鋸子、木頭、矛等意象，代表將鬼怪隔離在部落外，可惜受到風吹雨打結構老化，木材遭白蟻蛀蝕剝落，底座也有螺絲鬆動，恐有倒塌之虞，縣議員林玉芬接獲陳情，找鄉公所、縣府人員會勘，由於修復比蓋新的費用還高昂，決定先拆除。

瑞穗鄉奇美村長蔣國雄說，這個大門對部落有文化及歷史意義，拆除後希望政府儘速重建。林玉芬表示，後續將儘速召開相關會議，決定新的牌樓雕刻圖案、樣式及材質，向縣府、公所爭取經費重建。

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