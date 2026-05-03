連假出遊 宜蘭3大風景區擠爆

勞動節連假氣溫高，仍不減遊客前往清水地熱體驗煮食樂趣。 （宜蘭縣府提供）

昨天勞動節連假第二天，宜蘭湧入龐大人潮、車潮，超夯的清水地熱、武荖坑及五峰旗等三大風景區人氣爆棚，上午不到十一點，停車場便滿載，宜蘭縣政府啟動總量管制，採「一出一進」放行，警方也投入周邊交通疏導工作。

大同鄉清水地熱車位有限，園區達千人就施行管制，昨天氣溫雖高仍不減遊客煮食樂趣，一早人車擠爆園區；另，適逢舉辦宜蘭綠色博覽會的蘇澳武荖坑風景區，九點一開園就遊客如織，連假首日有二．五萬人次入園，昨日人潮依舊；知名的礁溪五峰旗風景區也超夯，停車場一位難求外，抹茶山及步道也都是健行民眾，周邊道路一早湧現排隊車龍。

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交通方面，國五南下自上午八點起車多，坪林至頭城段壅塞；北上在午後出現車潮，晚間達北返高峰。蘇花改南下往花蓮順暢，北上車流下午起漸增，今天是連假最後一日，呼籲北返民眾提前規劃行程，或利用替代道路避開塞車尖峰，以免受困車陣。

除了三大景區，警方在礁溪溫泉區、傳藝中心周邊易壅塞道路，動員大批警力與協勤民力進駐路口疏導。警方強調，連假第三天各路段也將實施彈性交管，如遇交流道、平面道路回堵，會即時反映坪林行控中心，機動調整匝道儀控時間，以緩解排隊情形並維持行車秩序。

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