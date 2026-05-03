嘉縣水上運動館 長輩「公益卡」健身房優惠

水上全民運動館健身房，銀髮族持「公益卡」公益時段免費運動。（記者蔡宗勳攝）

為鼓勵長輩多運動，到運動館健身強化肌耐力，嘉義縣社會局今年與水上鄉全民運動館合作，推出銀髮族專屬的「公益卡」，可在公益時段免費到健身房運動，加贈健身房體驗券，讓長輩跟上運動健身潮流。

公益時段免費 每日限用一次

水上鄉全民運動館健身房一般月卡為九百元，設籍嘉義縣的六十五歲以上長者，持有敬老卡者辦公益卡，免工本費一百元，若無敬老卡，工本費一百元，使用期限為一年；公益時段為週一至週五上午八點至十點、下午兩點到四點，每日限使用一次公益時段，上午或下午擇一。

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持敬老卡申辦 免工本費百元

嘉義縣社會局長張翠瑤表示，歡迎長輩攜帶敬老卡、身分證、健保卡、兩張一吋照片、個人印章到水上鄉全民運動館櫃台免費辦卡，培養規律運動習慣，藉以提升肌耐力與心肺功能，活得健康有活力。

張翠瑤說，推出公益卡優惠，盼長輩能走進專業運動館，在教練或安全器材的輔助下進行肌力訓練，對預防長輩失能、提升肌少症的抵抗力很有幫助。

嘉義縣府獲運動部補助一億元，加上縣府自籌八七四九萬元，投入一億八七四九萬餘元興建水上鄉全民運動館，是嘉義縣第一座公辦運動館，去年十一月開張，設置多功能活動教室、瑜珈韻律教室、健身房、飛輪教室、綜合教室、全齡體適能訓練場及六座羽球場，以ROT方式委託民間經營，業者目前辦理韻律有氧、瑜珈、TRX及健身課程等多項課程。

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