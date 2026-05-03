西螺文昌國小日治宿舍 啟動修復

西螺文昌國小舊宿舍是典型日治木造宿舍建築，雲林縣府啟動修復工程。（記者黃淑莉攝）

雲林西螺文昌國小舊宿舍群修復工程啟動，預計明年四月完工，縣府說，未來將結合學校、社區活化為在地詔安客語文化傳承及食農教育場域。

文昌國小創校至今一二六年，是西螺地區最早設立的學校，現址則是在一九二九年遷至，舊宿舍群為日治時期校長及教職員居住宿舍，與校園比鄰，是校內最具歷史的建築群，也是西螺延平老街街尾現存年代最久的公共建築之一。

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縣府文化觀光處副處長陳世訓指出，舊宿舍群由南、北二棟建築構成，總面積約九十二坪，為日治時期木造宿舍的工法技術，有編戶泥牆、傳統日式黑瓦、木製拉門及典型抬高式基礎，縣府在二〇一五年登錄為歷史建築，修復工程獲客家委員會獲核定並補助三九六〇萬元，縣府自籌四四〇萬元，共計四四〇〇萬元。

陳世訓說，修復工程將依循文化資產保存相關規範，妥善保留原有建築形式、材料及空間紋理，同步進行結構補強與安全改善措施，預計明年四月完工；文昌國小校長廖妙英表示，未來北棟規劃為食農教育與鄉土語言教室，南棟則作為時光廊道及會議空間，並結合戶外學習平台與階梯教室設計，形塑多元教學場域。

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