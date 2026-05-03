朝天宮迎媽祖 藝閣遊行5/5起5天

農曆三月廿三日為媽祖聖誕，各地奉祀媽祖的廟宇都有慶祝活動，雲林最大盛事「北港朝天宮迎媽祖」將在五日登場，另外，斗六媽祖文化節、麥寮媽祖宗教文化季活動也陸續開始，歡迎大家來感受雲林宗教慶典魅力。

北港小過年 媽祖5、6日遶境

「北港朝天宮迎媽祖」是國家重要民俗，北港人稱小過年，活動從五日至九日起，重頭戲有五日、六日的媽祖南北巡遶境，廟前及沿線炮點有炸炮（神轎吃炮）、犁炮，五日至九日連續五天的真人藝閣遊行，今年有五十九輛藝閣車，其中五日及六日下午及晚上各一場，七日至九日則只有晚上。

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北港警分局昨天公布交管措施，五日至六日早上六時至深夜十二時，七日至九日每日下午五時至深夜十二時，管制範圍包括河堤道、華南路、民主路、民有路等主要路段，視交通狀況機動調整。

斗六、麥寮也有滿檔活動

斗六媽祖文化節則結合新興宮、受天宮、長和宮、天聖宮，除在八日深夜十一點有子時賀誕活動，各廟宇也舉辦精彩活動，長和宮有特色餐車市集、天馬戲劇團演出、巡安遶境及扮仙COSPLAY踩街、真人藝閣等。

新興宮有媽祖公仔風鈴親子彩繪、廟口梨園嘉年華；受天宮有寶寶爬行及搬尿布比賽、祈福晚會及踩街遊行；天聖宮有祈福晚會。

麥寮媽祖宗教文化季以拱範宮為主軸，包括祈福巡幸遶境，五日邀請明華園戲劇團總團演出，八日晚上十一點十五分祝壽大典，九日及十日有音樂舞台劇《阿嬤的歌本》及音樂馬戲劇場《邦卡的七彩布裙》。

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