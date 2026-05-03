高雄智慧灌溉 節水5成、增產值28.8％

農水署推動智慧灌溉，提升田間旱作5成節水率，帶動農作物增產近2成9。（記者陳文嬋攝）

南部枯水期長達半年以上，農田水利署高雄管理處推動智慧灌溉，建置自動化水門系統，搭配分區輪灌精準配水，每滴水可循環使用三次，節餘水還能蓄存水庫，並出動無人機巡查，將於六月完成供灌，估計提升田間旱作五成節水率，每公頃年節水二千噸，帶動農作物增加產值近二成九。

高管處建置自動化水門 精準配水

高管處因應氣候異常，除分區輪灌調控配水，更推動智慧灌溉與自動化水門系統，設有監控站、水位計、流量站、雨量站及影像監控節點，以阿公店水庫供應復興渠灌區為例，四個月全天候自動記錄復興渠幹線五十八萬多筆供灌流量，遠端自動化操作閘門三千多次，控制流量、精準配水，節省人力巡視近三百小時。

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高雄灌區幅員廣大，高管處導入無人機監測管理，空中巡查掌握水源分布與河道流量變動，作為水資源調配參考；農水署表示，輪灌搭配智慧灌溉發揮最大化水資源利用效率，達成總用水量在管控值內完成供灌任務，讓農業節餘水蓄存水庫，還能支援其他用水，汛期也能提前預警、減少災害。

每滴水用3次 節餘水蓄存水庫

農水署也推動田間旱作智慧灌溉，補助農民設置精準給水系統，每公頃年節水二千噸，提升五成節水率，透過自動化控制、遠端監測，農民身處異地也能掌握田間狀況，帶動農作物增加產值近二成九，也改善農村勞動力短缺。

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