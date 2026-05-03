為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄智慧灌溉 節水5成、增產值28.8％

    2026/05/03 05:30 記者陳文嬋／高雄報導
    農水署推動智慧灌溉，提升田間旱作5成節水率，帶動農作物增產近2成9。（記者陳文嬋攝）

    農水署推動智慧灌溉，提升田間旱作5成節水率，帶動農作物增產近2成9。（記者陳文嬋攝）

    南部枯水期長達半年以上，農田水利署高雄管理處推動智慧灌溉，建置自動化水門系統，搭配分區輪灌精準配水，每滴水可循環使用三次，節餘水還能蓄存水庫，並出動無人機巡查，將於六月完成供灌，估計提升田間旱作五成節水率，每公頃年節水二千噸，帶動農作物增加產值近二成九。

    高管處建置自動化水門 精準配水

    高管處因應氣候異常，除分區輪灌調控配水，更推動智慧灌溉與自動化水門系統，設有監控站、水位計、流量站、雨量站及影像監控節點，以阿公店水庫供應復興渠灌區為例，四個月全天候自動記錄復興渠幹線五十八萬多筆供灌流量，遠端自動化操作閘門三千多次，控制流量、精準配水，節省人力巡視近三百小時。

    高雄灌區幅員廣大，高管處導入無人機監測管理，空中巡查掌握水源分布與河道流量變動，作為水資源調配參考；農水署表示，輪灌搭配智慧灌溉發揮最大化水資源利用效率，達成總用水量在管控值內完成供灌任務，讓農業節餘水蓄存水庫，還能支援其他用水，汛期也能提前預警、減少災害。

    每滴水用3次 節餘水蓄存水庫

    農水署也推動田間旱作智慧灌溉，補助農民設置精準給水系統，每公頃年節水二千噸，提升五成節水率，透過自動化控制、遠端監測，農民身處異地也能掌握田間狀況，帶動農作物增加產值近二成九，也改善農村勞動力短缺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播