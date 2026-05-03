高雄新台17線年底通車 橋頭到左營省15分鐘

新台17線期程路線圖

南段完工 串聯北段全長7.3公里 紓解原台17線5成車流

新台十七線南段約七百公尺的馬路近期鋪上柏油，民眾猜測可能提前通車，市工務局指出，目前仍按原定計畫，年底全線一起通車。

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德民到南門圓環 3期施作中

新台十七線北自橋頭區典昌路、南到左營區南門圓環，全長七．三公里，北段典昌路到德民路二．一公里已於二〇二二年六月通車，南段德民路到南門圓環分三期施作，目標今年底全通。

工務局說明，南段一期從德民路到中海路一．八公里，至四月底進度為七十二％；南段二期從中海路到必勝路二．八公里分為兩標，一標到四月底進度四十三％，二標預定五月上網，等軍方代拆代建工程完成後進場施作；南段三期從必勝路到南門圓環〇．六公里、進度十二％。

因應台積電高雄廠增加車潮

近日有民眾注意到，南段二期在介壽路與必勝路間約七百公尺路段（一標），近期已鋪上柏油，且畫好標線，路中央的燈桿也就位，六線道的寬敞新路讓人印象深刻；因為該路段周邊社區多，好奇這段路可能提前通車，讓沿線居民進出更方便。

工務局則指出，目前工程仍依照既定計畫推進，目標仍是今年底讓南段一到三期全線一起通車，屆時串聯北段，即可展現新台十七線的分流效益，對於因台積電高雄廠進駐後，左營楠梓持續增加的車潮，新台十七線將成為區域路網重要一環。

將成左楠區域路網重要一環

工務局同時補充，南段二期二標因配合軍方設施重整，年底通車時會先規劃一段替代道路串接南北，等軍方工程完備後，再進行最後這一小段道路工程；整個新台十七線預期可縮短橋頭至左營廿六％的車行距離，並減少十五分鐘（約卅％）行車時間，同時移轉原台十七線五十％的交通量。

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