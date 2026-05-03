為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄新台17線年底通車 橋頭到左營省15分鐘

    2026/05/03 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    新台17線期程路線圖

    新台17線期程路線圖

    南段完工 串聯北段全長7.3公里 紓解原台17線5成車流

    新台十七線南段約七百公尺的馬路近期鋪上柏油，民眾猜測可能提前通車，市工務局指出，目前仍按原定計畫，年底全線一起通車。

    德民到南門圓環 3期施作中

    新台十七線北自橋頭區典昌路、南到左營區南門圓環，全長七．三公里，北段典昌路到德民路二．一公里已於二〇二二年六月通車，南段德民路到南門圓環分三期施作，目標今年底全通。

    工務局說明，南段一期從德民路到中海路一．八公里，至四月底進度為七十二％；南段二期從中海路到必勝路二．八公里分為兩標，一標到四月底進度四十三％，二標預定五月上網，等軍方代拆代建工程完成後進場施作；南段三期從必勝路到南門圓環〇．六公里、進度十二％。

    因應台積電高雄廠增加車潮

    近日有民眾注意到，南段二期在介壽路與必勝路間約七百公尺路段（一標），近期已鋪上柏油，且畫好標線，路中央的燈桿也就位，六線道的寬敞新路讓人印象深刻；因為該路段周邊社區多，好奇這段路可能提前通車，讓沿線居民進出更方便。

    工務局則指出，目前工程仍依照既定計畫推進，目標仍是今年底讓南段一到三期全線一起通車，屆時串聯北段，即可展現新台十七線的分流效益，對於因台積電高雄廠進駐後，左營楠梓持續增加的車潮，新台十七線將成為區域路網重要一環。

    將成左楠區域路網重要一環

    工務局同時補充，南段二期二標因配合軍方設施重整，年底通車時會先規劃一段替代道路串接南北，等軍方工程完備後，再進行最後這一小段道路工程；整個新台十七線預期可縮短橋頭至左營廿六％的車行距離，並減少十五分鐘（約卅％）行車時間，同時移轉原台十七線五十％的交通量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播