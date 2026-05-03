五一連假遊客湧入 粉碎「墾丁沒人去」謠言

墾丁大街連假人潮滿滿。（記者蔡宗憲攝）

今年五一勞動節連假，恆春半島、小琉球再度迎來旅遊熱潮。儘管近期網路社群常有「墾丁沒人去」的負面言論，但墾丁大街與熱門景點人潮與車流擊碎謠言，連假首日開始，大批遊客便湧入國境之南，墾丁大街晚間更是水洩不通，再現觀光榮景。

針對網路上的負面評價，當地業者感嘆，長期以來恆春半島常成為酸民鎖定攻擊的對象，動輒以「空城」、「沒人」等偏頗言論帶風向。然而，這次連假的人潮回流，正是對這些言論最有力的回應。業者坦言，雖然人潮是最好的強心針，但如何維持旅遊感受，才是永續經營的關鍵。

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恆春當地旅遊業者表示，連假的增加對於振興國內旅遊有顯著幫助，也讓在地觀光業能有復甦機會。業者也強調，面對各界的監督，當地產業早已形成「提升服務品質」的共識，希望能藉此機會洗刷負面形象，讓遊客感受到恆春半島的熱情與專業。

同樣爆出人潮的小琉球，白沙漁港外海卻出現驚險畫面，幾名遊客划著獨木舟疑似誤闖交通船航道，與大型交通船僅差幾公尺距離，引發安全疑慮。

鵬管處琉球管理站獲報後已介入調查。並強調，針對此類危害航行安全之行為，將依照《發展觀光條例》嚴格執法。

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