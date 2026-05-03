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    首頁 > 生活

    掛號費設上限？ 石良崇：實質意義不大

    2026/05/03 05:30 記者羅碧／台北報導

    醫界近日熱議「醫療法」修法，其中多名立委希望恢復衛福部取消的掛號費上限，避免醫療院所調漲收費，影響民眾就醫負擔；對此，衛福部長石崇良表示，從目前監測情況來看，掛號費整體仍在可控範圍，單純設置上限「實質意義不大」。

    立法院衛環委員會上週四（四月卅日）審查醫療法條文修正案，其中立委徐欣瑩等人於二〇二四年提案修正「醫療法」第二十一條，擬將行政費用納入由地方主管機關核定項目，並指出醫療機構雖可合理反映成本、適度調整掛號費，但主管機關仍應盤點整體收費情形，與時俱進訂定合理價格參考範圍，以防範醫療服務逐漸產生階級化現象，時隔兩年，再度引發討論。

    石崇良指出，衛福部透過健保署公開各醫療院所掛號費收取情形，並持續監測取消上限後的收費變化。目前全台醫療院所約二萬多家，其中約八成五掛號費落在一百五十元以下，其餘約二千多家高於此水準，但多數不超過二百五十元，且集中於北部都會區診所或中大型醫院。

    他表示，整體觀察現行掛號費收費情況並未影響民眾就醫可近性。另因診所數量持續增加、市場競爭激烈，院所調整收費時多有考量，實際變動幅度有限。

    石崇良強調，衛福部將持續監測相關收費情形，避免形成就醫障礙，未來若有調整，應從整體自費項目通盤檢討，較具實質效果。

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