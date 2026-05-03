楊令瑀 教醫學生先學會認輸

陽明交大醫學系教授、台北榮總兒童醫學部主治醫師楊令瑀（左一），深耕醫學教育30多年，獲教育部肯定為「教育家人物典範」。（圖由教育部提供）

醫學系學生多是學習常勝軍，但進入醫學院後，面對高手如雲的環境，反而容易因「不再是第一名」而陷入焦慮。陽明交通大學醫學系教授、台北榮總兒童醫學部主治醫師楊令瑀，深耕醫學教育三十多年，選擇用不同方式帶學生，強調要先學會「認輸」，去年獲師鐸獎，再獲教育部肯定為「教育家人物典範」。

去年獲師鐸獎 再獲教育部肯定為「教育家人物典範」

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楊令瑀觀察，高度自律的學生往往也最害怕失敗。她認為，教育不只是追求成功，更要陪伴學生學會面對挫折。她也常在課堂分享自身低潮，例如擔任住院醫師時因人際溝通不佳，升任主治醫師之路不順，甚至一度想放棄。這些經驗讓學生理解，再優秀的人也會跌倒。

她以「臨床推理」與「醫學人文」為教學核心，每週安排兩項臨床教學，邀請慢性病童與家長分享疾病對生活的影響，以及帶領學生討論個案、訓練診斷思考。她強調：「不一定一開始就要對，但要知道如何做出判斷。」

面對追求效率的年輕世代，她也不斷提醒「傾聽」的重要。有學生抱怨為何要聽病人講「五四三」，楊令瑀直言：「醫療沒有五四三，不關心就沒有信任。」強調小兒科醫師真正要面對的，是焦慮的家長，醫療本質是對「人」的理解。

楊令瑀也投入學生輔導，曾協助一名身體障礙醫學生度過多次中斷學業危機，透過與家長及心理師合作，最終順利取得醫師執照。但也曾有實習生因缺席查房，她堅持延後畢業，強調醫療關乎病人安全。她認為，教育不是淘汰，而是承接，唯有學會面對失敗，才能成為真正可靠的醫師。

陽明交大醫學系教授、台北榮總兒童醫學部主治醫師楊令瑀，獲教育部肯定為「教育家人物典範」。（圖由教育部提供）

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