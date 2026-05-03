中市校園深偽性影像流傳》並非自己的錯 被害者4步驟保權益

校方發聲明指已依法啟動性平調查、校安通報，協助學生輔導及保護。（學校提供）

人本提醒冷靜 趕緊保存證據求助或報警 家長切勿責罵孩子

台中市某私中傳出學生散布深偽（Deepfake）性影像案件，專家表示，被害人先告訴自己「並非自己的錯」，趕緊保存證據如截圖性影像，向家長或信任的師長尋求協助、立刻報警。

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警方表示，這類案件近年快速增加，尤其發生在校園內，凸顯數位性暴力不再是成人世界的問題，即使影像並非真實拍攝，只要未經當事人同意，利用他人照片、影像進行合成、散布，仍可能涉及刑法妨害性隱私及不實性影像罪、兒少性剝削防制條例，若被害人未成年，刑責更重。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑提醒，學生及家長，一旦發生深偽性影像散佈或威脅時，要保持冷靜，先告訴自己「並非自己的錯」，趕緊保存證據如截圖性影像，向家長或信任的師長尋求協助、立刻報警。家長知道這類事情，切記勿責罵孩子。

曾芳苑表示，若不幸遭遇深偽性影像事件，一、保持鎮定，勿因對方威脅、恐嚇而刪除任何證據資料，或答應對方任何條件；二、保存證據，如截圖性影像、網頁連結、對方帳號資訊；三、調高社群隱私設定，確保自身隱私與資訊安全；四、立即報警，保障自身權益。

相關心理諮商及輔導資源，可撥打衛福部安心專線一九二五、張老師生命專線一九八〇、生命線專線一九九五。

衛福部保護司司長郭彩榕指出，若網路平台上出現相關影像，立刻蒐集並貼上該影像的網址，至「性影像處理中心」網站申訴。系統會依指示引導操作，由專責單位協助進行移除與下架處理，降低影像持續傳播的風險。

衛福部：趕快申訴 透過平台處理機制加速下架

她強調，若影像已經上網流傳，「一定要趕快申訴」，透過平台處理機制加速下架，避免影像被轉傳、擴散；若影像尚未外流，則應盡速報警處理，從源頭阻止不法行為擴大。

法界人士認為，校方除依法啟動性平調查，更應重視被害學生心理創傷與隱私保護，避免事件在網路持續發酵，造成二度傷害。

台中市某私中傳出學生散佈深偽性影像。（翻攝自threads）

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