雲豹、黑熊、人類打獵 3大天敵消失 水鹿繁衍加速

台灣水鹿族群越來越龐大，中央山脈稜線上常可見到外出覓食的群鹿，遇到登山客也不怕生。（記者吳亮儀攝）

塔塔加地區是最熱門的玉山主峰路線起點，近年登山客常在步道被落石砸傷，懷疑是鹿隻在上方活動推落石塊到步道；鄰近的省道台十八線也越來越多車輛撞及突然跳到路上的水鹿導致車禍，加上水鹿威脅其它高山珍貴樹種、林相和動物，學者建議控制族群數量。

玉管處副處長邦卡兒．海放南表示，現階段會繼續監測，包含在塔塔加地區、水鹿出沒熱點裝設自動相機記錄，且調查其它地區水鹿對樹種和各種植物的喜好性，以及啃食嚴重程度。

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至於是否考慮對水鹿人工絕育或開放一定程度的狩獵？邦卡兒．海放南表示，若水鹿數量到達一定密度，會整合好資料與農業部林保署討論因應之道。

夜間出沒 公路局熱點道路提醒駕駛人

另外，常發生水鹿跑到台十八線、台廿一線省道，造成道路危機。公路局組長蘇先知表示，水鹿以夜間活動為主，會視情況在熱點道路實施夜間封閉管制，降低路殺風險，並在熱點設置「當心動物」、「減速慢行」警告標誌，提醒用路人注意。

還有以竹材圍籬取代混凝土護欄，圍籬兩側增加綠地作為緩衝空間，讓視野更穿透，避免動物沒有注意車輛隨意穿越道路，也使用路人更易看見動物，減緩車速。

繼續擴張定有負面影響 如日本梅鹿和黑熊

台大森林環境暨資源系副教授林政道表示，過去水鹿天敵是台灣雲豹、黑熊和人類打獵，但自雲豹絕跡、黑熊數量變少，以及狩獵文化式微後，水鹿族群繁衍非常快，「正面思考是保育非常成功、但繼續擴張一定會有負面影響，日本的梅花鹿和黑熊就造成嚴重問題」。他認為，族群數量過多卻沒有天敵抑制，未來主管機關難永續經營管理，至於開放狩獵或人道處置，需仰賴專業技術官僚和社會各界給予的支持和壓力。

玉山塔塔加地區水鹿族群遠超過適合密度。圖為玉山塔塔加登山口邊坡上的雄性水鹿。（記者吳亮儀攝）

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