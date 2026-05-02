嘉縣首座 布袋住宿式長照ROT招商

義縣首座住宿式機構的建築示意圖。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣首座由縣府主導的「布袋鎮住宿式長照機構營運移轉（ROT）案」，日前舉辦首次招商說明會，吸引廿七家業者約五十人參加。有業者指出，布袋地理位置雖相對偏遠，但在人口老化等長照需求下，占開發優勢，預計可吸引醫療財團法人或大型企業集團進駐經營。

縣府社會局長張翠瑤表示，本案獲中央核定補助四億四千餘萬元，縣府自籌四千餘萬元，若籌建經費不足額部分，將由促進民間參與公共建設法ROT方式因應，由民間機構負責投資整建與營運，預估初期投資金額約八千萬元，將透過「公私協力」模式達成目標。

請繼續往下閱讀...

設200床 預計2028年完工

張翠瑤說，本案基地在台十七線布袋新塭體育運動公園一隅，面積七八四九平方公尺，規劃興建地上三層建築，工程進入招標公告階段，預計設置兩百床住宿式長照機構及三十人日間照顧中心，預計二〇二八年完工。

有業者表示，布袋住宿式長照機構有幾項誘因，包括目前規劃廠商擁有二十年經營權，期滿表現優異可優先續約十年，其次是剛性需求，嘉縣老年人口占比逾二十四％，長照需求極其迫切，且基礎建物由政府興建，降低開發風險，可望吸引醫療財團法人或大型企業集團進駐經營。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法