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    首頁 > 生活

    護病比入法延宕 石崇良：持續充分溝通

    2026/05/02 05:30 記者李文德／雲林報導

    衛福部承諾今年底將三班護病比入法，並成立「醫事人力優化研議推動小組」討論修法方向，護理師護士公會全聯會發出聲明「拒絕無時程承諾與空洞改革」，預計五月五日至衛福部抗議。部長石崇良昨受訪回應，可能有些誤解，會持續保持溝通。

    前天全台卅五個護理團體發布聯合聲明，拒絕空洞改革，要求三班護病比入法不應延宕，應該儘速進入具體推動階段，促請政府五月廿日前宣布三班護病比納入「醫療機構設置標準」，並以現行護病比入法，五日要到衛福部陳抗，且喊話要「人山人海」。

    石崇良表示，護病比入法現有既定政策，但是推動過程要兼顧病人需求，不希望太倉促入法，進而造成關床，讓重症病人住院困擾，細節跟相關配套要充分研擬，所以會持續跟各界溝通。

    針對五日護團陳抗，石崇良說，這中間可能有誤解，會持續跟團體溝通，現已宣布既定政策，雖然在護理界的解讀上可能會認為像打假球，但要嚴正澄清「這不是打假球，是政策推動」。

    石崇良強調，希望讓護理人員的工作負荷可達合適性，且改善工作條件進而回流，措施上當然不會只有護病比入法，還有很多配套措施要推動，會持續溝通讓政策快點實行。

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