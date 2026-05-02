駁美農產品衝擊說 賴清德：謠言對岸放的

總統賴清德出席斗南農會母親節表揚，致贈現場民眾康乃馨，民眾爭相與總統合影。（斗南鎮農會提供）

總統賴清德昨天與農業部長陳駿季出席雲林斗南鎮農會模範母親表揚活動，針對近來美國馬鈴薯及花生進口爭議，賴總統表示，農民不擔心老天爺的天氣、別人競爭，最怕的是「謠言」，連日來不利台灣農業的謠言都是對岸放出來的。陳駿季也重申，國產花生香味、新鮮，是進口無法競爭，台灣農業絕對不可能被打倒。

陳駿季︰國產花生香味 進口無法競爭

賴總統指出，台灣與美國談判時，秉持國家利益、產業利益、糧食安全、全民健康四大原則，不放棄任何產業，更加要照顧農民，所以農民農產品談判出來，比日本、韓國都好，也比中國更好，現在選舉到了就開始有謠言，可是有些人不了解，刻意宣傳，讓農民很緊張，事實上沒必要。

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賴總統說，像馬鈴薯台灣查緝很嚴格，進口的一顆一顆檢查，如果有發芽就退回去，要進入台灣市場一定要完整的馬鈴薯才可以，我們不會犧牲人民健康。

賴︰美國馬鈴薯進口一顆一顆檢查

至於花生，賴總統也要大家不用擔心，美國進口的花生是無殼花生，經過冷凍、存放，滋味比不上國產，他向加工廠業者詢問，他們說，雖進口價格低，但做生意留住客源最重要，會選擇雲林的花生，吃起來才香。

賴清德強調，美國花生進口首當其衝是印度、阿根廷，同樣是無殼，現在價格也比國產低，在國內也沒有競爭市場，請大家不必擔心，政府會監測市場變化，若真的有影響，政府一定會幫忙，現已成立三百億農安基金，我們要對台灣農產品有信心。

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