國家高齡醫學研究中心 雲林啟用

全國首座國家高齡醫學暨健康福祉研究中心，5月1日正式啟用。（記者李文德攝）

全國首座 強化高齡健康等五大核心目標 賴清德：劃時代重大貢獻

位在雲林虎尾鎮全國首座「國家高齡醫學暨健康福祉研究中心」昨日啟用，將以強化全國高齡健康等五大核心目標推進。賴清德總統表示，此中心啟用不僅對未來長者研究，甚至對全民健康福祉，有劃時代重大貢獻。

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劉建國爭取 衛福部補助22.6億

在立委劉建國等人爭取下，衛福部補助國家衛生研究院廿二．六億元在台灣大學雲林虎尾校區興建高齡醫學暨健康福祉研究中心，為地下一層、地上六層大樓，設有小型日照中心、高齡健康大數據中心、銀髮智慧健身房、長青烹飪教室等空間。

賴總統感謝各界共同努力讓「健康台灣」邁進一步，他指出，前總統蔡英文上任前，一年長照預算約五十億元，迄今一年達一一〇〇多億元，未來將導入科技把長者照顧好，此研究中心不僅造福雲林、南台灣，更是造福全國，倘若做好國際合作，也可嘉惠國際社會。

國家衛生研究院院長司徒惠康表示，會朝強化高齡健康研究量能、推廣因地制宜服務模式、建構福利體系、推動智慧醫療及長照產業，培育跨域人才培育等五大核心推進，讓長者健康老化。

設小型日照、健康大數據中心

劉建國指出，該中心啟用後對於長者「延年益壽」有更具體幫助，讓中心研究可作為照顧高齡者依據，甚至和其他國家高齡機構合作，絕對可為高齡者創造更幸福的環境。

斗南表揚模範母親 賴總統出席

另賴總統昨更出席斗南鎮農會模範母親表揚暨家政推廣七十週年慶祝活動，和廿三名獲表揚的模範母親合影，分送康乃馨花束，祝福所有人母親節快樂。他表示，台灣家政推廣七十年，家政班對農業鄉村、縣市有非常大助益，可提供機會讓務農家庭的主婦走入社會，從事公益活動，彼此聯誼、學習、進步，更推動在地農業經濟，對農村、農業都有很大的貢獻，也因為大家打拚，才讓「幸福農業、快樂農民」的核心價值有辦法落實。

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