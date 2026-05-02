5月音樂季、森活市集 新化登場同樂

「森活市集」小老闆市集，由小朋友擔任攤位老闆。（記者劉婉君攝）

五一勞動節連假昨天展開，為期三天的「台南五月音樂季」、「森活市集&大自然交響樂」，同步在新化登場，串聯音樂、市集、大自然，吸引民眾走入台南淺山地區，徜徉在綠意與樂音中，歡度假期。

39組外籍音樂人與在地樂團演出

台南五月音樂季在新化虎頭埤風景區登場，今年邁入第廿五週年，三天連假期間，總計將有卅九組外籍音樂人與台灣在地獨立樂團輪番登台演出，曲風橫跨搖滾、爵士、藍調、雷鬼等，打造跨文化交流平台。

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首日音樂季由新化在地的東榮社區關懷據點樂齡太鼓隊揭開序幕，塔咖鷗音社等樂團接續登場，從午間到夜晚，以森林為舞台背景，讓民眾在綠意環繞的場域，輕鬆享受多元風格的樂音，不少人隨著旋律擺動身體。今、明二天的演出將在上午十一點展開。

現場還有奧福音樂、攀樹體驗、非洲鼓、親子互動與藝術創作等多元工作坊，以及十五攤異國美食、小農產品的特色市集，提供民眾豐富的旅遊體驗。

市集服務台蓋手章 免費入新化林場

另外，相距不遠的中興大學新化林場前，昨起一連三天也有「森活市集&大自然交響樂」活動，現場推出音樂演出、市集及手作體驗等，還可走入前身為竹筍加工場的竹與生活故事館，認識竹相關的商品，以及淺山青年活化在地產業、文化及環境營造的成果。

活動期間每天上午九點卅分至下午五點，遊客在森活市集服務台蓋手章，即可憑山海屯手章免費進入新化林場，希望吸引民眾一起走入大自然，看見台南淺山地區的豐富產業與文化。

台南五月音樂季以森林為舞台背景，讓民眾在輕鬆、自然的氛圍下欣賞樂團演出。（記者劉婉君攝）

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