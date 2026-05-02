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    首頁 > 生活

    高捷紅線無避車軌 無法設直達車

    2026/05/02 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    高捷公司強調目前並無足夠的避車軌，可以執行直達車。（記者葛祐豪攝）

    高捷公司強調目前並無足夠的避車軌，可以執行直達車。（記者葛祐豪攝）

    高捷紅線南北延伸後總長將達五十三公里，搭乘單程總時恐達九十分鐘，民代建議研議設立快速直達車；高捷公司回應說，現有紅線並無足夠的避車軌，無法執行直達車。

    市議員張博洋指出，高捷紅線目前營運長度廿九．七六公里，正向北延伸至岡山路竹約十一．六公里、向南延伸至小港林園約十一．五公里，未來營運總長度將達五十三公里，若以平均速率每小時卅五公里計算，搭乘單程總時長高達九十分鐘。

    他舉例，未來商務旅客若從高雄機場搭捷運至白埔產業園區的半導體廠區，得耗費五十分鐘；若前往南科高雄園區，更要七十分鐘，搭乘時間過久，建議設立快速直達車。

    高捷公司回應說，直達車要件是路線上要有足夠的避車軌，可讓給直達車先通過。每三至四個車站即需設立避車軌，但高捷設計之初即無直達車規劃，因此目前並無足夠的避車軌可執行直達車作業。

    高捷公司指出，有直達車的高鐵與桃園機捷，均是原本設計時就有硬體規劃；目前高捷與北捷相同，現有路線都無法增設直達車，規劃中的高雄捷運紫線可進行評估。

    高雄市捷運局長吳嘉昌也說，全長約卅六至卅七公里的捷運紫線，規劃廿九座車站，目前還在可行性評估階段，會把快速直達車納入考慮。

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