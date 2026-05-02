高雄4千勞工上街爭勞權 賴瑞隆、柯志恩力挺

高雄勞工上街爭勞權，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（前排右四）、國民黨高雄市長參選人柯志恩（前排右二），同台為勞工聲援。（記者許麗娟攝）

訴求提高勞保級距及20年不變的6％勞退提撥率

昨天是五一勞動節，高雄市產業總工會號召全市九十個工會、近四千人走上街頭，與台北串連高喊「勞保要提高、退休才有保」，訴求提高勞保級距及廿年不變的勞退提撥率；欲參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆、國民黨立委柯志恩同台為勞工聲援，強調將改革勞工訴求。

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高雄勞工昨天下午一點在高雄市立文化中心集結，展開大遊行步行前往中央公園，沿途高喊「勞保要提高、退休才有保」、「勞工要保障、轉型要公正」等口號。

物價飛漲 勞工退休保障卻嚴重不足

擔任高雄場總指揮的高雄市產業總工會理事長林順基表示，近年物價飛漲，但勞工退休保障卻嚴重不足，加上淨零碳排對高碳排產業的衝擊和對勞工的負面影響，都讓勞工對未來擔憂不已；工會團體不滿政府承諾勞退新制實施十年後檢討卻跳票，這廿年來已讓新舊制差距持續擴大，應立即提高雇主為勞工提撥的六％退休金，讓勞工的退休更有保障。

遊行活動朝野立委賴瑞隆、許智傑、李昆澤、邱議瑩、林岱樺及柯志恩等皆到場回應工會團體的訴求，包括對勞工退休保障的訴求、協助高碳排產業的勞工等。

賴瑞隆：提高勞工薪資 爭取福利

民進黨賴瑞隆表示，他爸爸是木工，媽媽在市場擺攤賣水果、肉粽，從小體會基層勞工的辛苦，從政後即全力為勞工爭取權益，除了工安為先，也支持提高薪資、爭取勞工福利、提高勞退提撥率、顧好產業和協助轉型，未來若入主市府，會固定召開勞工自治委員會聽取勞工的聲音。

柯志恩：勞工權益基金將提高到8億

國民黨柯志恩則砲火對準執政的民進黨，指民進黨說勞工是他們心中最軟的一塊肉，但勞退提撥六％已廿年不變，勞保級距十五年沒調整，若當選高雄市長會給予生孩子勞工全額補助，還要將勞工權益基金從五．三億元提高到八億元。

高雄九十個工會、近四千人走上街頭，高喊「勞保要提高、退休才有保」。（記者許麗娟攝）

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