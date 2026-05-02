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    首頁 > 生活

    屏東里港線小黃公車 分拆東、西兩線

    2026/05/02 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東小黃公車里港線5月起拆分為東、西兩線，直達醫療院所更便利。 （屏東縣府提供）

    屏東小黃公車里港線5月起拆分為東、西兩線，直達醫療院所更便利。 （屏東縣府提供）

    屏縣目前有三十五條小黃公車路線，縣府持續滾動檢討路線規劃與服務，為方便鄉親就醫，昨起先將里港線優化，由一線分拆為兩線營運，延伸直達醫療院所，更符合長輩需求。

    延伸直達醫療院所 符合長輩需求

    屏東縣府昨天公布，原「七二七里港線」從昨天起，拆分為「七二七里港東線」及「七二七B里港西線」，主因是過去搭乘727里港線的乘客，需在屏東縣政府站轉乘其他路線，才能往返各大醫療院所及屏東轉運站，因此常有長者及就醫民眾反映，盼能有直達的公車服務，如今將路線優化拆分東、西線，可直接連結各大醫療院所及重要轉運節點，提供長者及行動不便族群更快速的接駁服務。

    交通旅遊處表示，因應村里路幅狹小，既有客運無法深入，縣府推動小黃公車，以小型車輛提供公車服務，目前全縣共有三十五條路線，二〇一八年營運至今年三月共已累計服務四十七萬三千餘人次，其中去年服務達十六萬人次。

    小黃公車票價每次搭乘廿元，持屏東縣敬老卡或博愛卡刷卡者，可以點數折抵半價十元，博愛陪伴卡緊隨博愛卡靠卡可享半價十元優惠。除了部分標示須預約的班次、路線及站點之外，其他時間都是像公車一樣，固定時間跑固定路線，建議擔心搭不到車的民眾多加利用預約機制。

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