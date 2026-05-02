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    首頁 > 生活

    五一連假首日 小琉球逾1.5萬人登島

    2026/05/02 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    小琉球島上湧現爆量人潮，各個沙灘是萬頭鑽動，SUP、獨木舟等浮具通通出籠。 （記者陳彥廷攝）

    小琉球島上湧現爆量人潮，各個沙灘是萬頭鑽動，SUP、獨木舟等浮具通通出籠。 （記者陳彥廷攝）

    最早加班船清晨6點50分開出 比平常通勤船班還早

    勞動節連假登場，由於天氣逐漸穩定，屏東小琉球終於迎來久違的旺季，昨天早上東港琉球航線最早加班船，竟然於清晨六點五十分開出，比平常的通勤船班還早，而小琉球也出現接近滿房的住房，估計昨天有一．五萬多人登島，島上各沙灘湧進如同下水餃般的遊客。

    民宿訂房幾乎全滿 各沙灘萬頭鑽動

    小琉球旅遊旺季往年都在四月春假後就已開啟，但今年一反常態，四月仍冷清，直到昨天直接爆棚，一早六點就有遊客到候船室等候，半天就已接近萬人登島，下午最後統計達一．五萬多人，島上民宿訂房幾乎全滿，旅遊旺季正式揭序，東琉碼頭可見大量人潮排隊候船，人潮洶湧一波接一波。

    藍白航運指出，昨天一大早六點就開始有遊客抵達候船室，最後約在六點五十分左右開出首班船，不僅比平常還早，又剛好是勞動節，有早到的遊客笑稱「比上班還勤勞」，而島上各個沙灘是萬頭鑽動，SUP、獨木舟等浮具通通出籠。

    陳姓導遊指出，從東港不到七點就發船的加班船，是除了民俗盛事迎王期間外前所未見，由於登島人數眾多，島上一房難求、出租機車被一掃而空的榮景，暌違多年再現。

    黑鮪魚觀光季 今晚東港東新國中開幕

    東港魚市場的黑鮪魚專賣區近期已開張，昨天到華僑直銷市場、魚市場的嘗鮮饕客是絡繹不絕，屏東縣政府舉辦的「黑鮪魚文化觀光季」即將於今天晚間在東港東新國中開幕，邀請周湯豪、戴愛玲、孫淑媚及草屯囝仔等多位人氣歌手帶動現場熱鬧氣氛。

    昨天清晨六點，東港碼頭即排滿候船人龍。（記者陳彥廷攝）

    昨天清晨六點，東港碼頭即排滿候船人龍。（記者陳彥廷攝）

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