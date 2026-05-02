竹北實中8月招生 特殊選才25人

新竹縣立竹北實中今年8月將正式招生。圖為該校落成示意圖。（擷取自竹縣府官網）

新竹縣立竹北實驗高中，做為縣內「高中五大方案」的重要旗艦學校，八月將招收首屆八十名新生，現已透過特殊選才錄取廿五人，首任校長遴選由籌備處主任潘玳玉出任。

首任校長潘玳玉出線

縣府教育局長蔡淑貞說，竹北實中公辦公營，獲中央核定推動「U-School實驗教育計畫」，將透過實驗教育制度、數位混成學習與個人化課程設計，替新竹縣的高等教育開創新可能。

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首任校長潘玳玉擁有高中課程研發、實驗教育推動、數位混成學習、學生輔導以及創校行政的實務經驗，歷任台北市數位實驗高中和市立永春高中教務主任等職，長期投入一〇八課綱、校訂必修、自主學習、學習歷程以及實驗教育制度的設計，並曾參與教育部高中優質化輔助方案、國家教育研究院相關課程發展工作。

竹北實中的課程設計將導入「部落書院」混齡學習社群制，結合問題、專題以及現象導向的課程設計，把社會情緒學習、生涯探索與健康生活融入校訂必修課程。首屆新生除了特殊選才，也受理申請入學、免試入學這兩種管道，只要是竹竹苗區的國中畢業生都可報名。

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