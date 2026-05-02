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    首頁 > 生活

    桃市敬老愛心卡 可搭新北15線公車

    2026/05/02 05:30 記者謝武雄／桃園報導
    持桃園敬老愛心卡，五月起陸續有十五條路線公車可扣點搭乘，圖為大都會客運937路線公車自十五日起實施。（交通局提供）

    持桃園敬老愛心卡，五月起陸續有十五條路線公車可扣點搭乘，圖為大都會客運937路線公車自十五日起實施。（交通局提供）

    方便龜山大坪頂、迴龍民眾 包括786、822、920、橘21等

    持有桃園市敬老愛心卡的市民，昨天五月一日起，可於龜山區大坪頂（尤其林口長庚醫院附近）、迴龍等地，使用實體卡片搭乘新北市十五條公車路線（大都會客運937路線自十五日起），車資由愛心卡八百點補助中扣抵，往返桃市與雙北市之間的日常通勤、就醫、採買更加便利。

    14線已上路 937月中加入

    桃園市敬老愛心卡這項擴大適用措施，為市議員李宗豪、陳雅倫、孫韻璇等人反映民情，經市府交通局、社會局透過新北市政府協助，與三重客運、台北客運、大都會客運簽約而實現。

    通勤、就醫、採買更便利

    桃市交通局長張新福昨說，可搭乘的公車計有橘21、786、822、854、858、898、920、925、936、945、946、948、966、967等十四條路線，五月十五日增加大都會937路線，各路線均已完成車機與系統設定，民眾務必持實體敬老愛心卡刷卡搭乘，並可於搭車前至新北市公車動態資訊網站（https://ebus.gov.taipei/ebus?ct=ntpc）查詢即時到站資訊。

    刷實體卡 800點補助中扣抵

    張新福表示，龜山大坪頂、迴龍與雙北生活圈連結密切，許多市民平時即會搭乘新北市公車往返雙北，過去相關路線尚未納入桃園市敬老愛心卡點數使用範圍，對長者及身心障礙朋友非常不方便，經桃園、新北市府與客運業者及票證系統廠商完成驗票機程式調整與測試後，開放持卡人用實體卡扣點搭乘這十五線公車。

    張新福說，桃市敬老愛心卡內已設定TPASS行政院通勤月票定期票，搭乘適用路線時將依TPASS規則使用，不會扣除愛心卡點數，目前桃市多元支付乘車碼，也就是手機QR Code乘車碼，尚未提供愛心卡點數扣抵服務，使用乘車碼搭車也不會扣點。

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