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    首頁 > 生活

    銅鑼爆鼬獾首例狂犬病 毛孩快接種

    2026/05/02 05:30 記者彭健禮／苗栗報導

    苗栗縣政府於三月十七日接獲通報，銅鑼鄉中興工業區發現一隻死亡鼬獾，經採樣送驗，於前天確診為狂犬病陽性案例，也是銅鑼鄉首例。縣府動物保護防疫所啟動應變機制，針對銅鑼鄉及周邊區域加強疫情監測與防疫宣導，並提醒飼主儘速攜帶犬貓完成狂犬病疫苗補強。

    動物保護防疫所表示，二〇二三年三月迄今，苗栗縣累計卅例野生動物鼬獾驗出狂犬病陽性案例，分布於卓蘭鎮四例、泰安鄉三例、南庄鄉一例、大湖鄉六例、三義鄉八例、公館鄉兩例及通霄鎮五例，以及新增銅鑼鄉一例。經監測結果顯示，目前仍侷限於山區野生動物鼬獾案例，尚無其它物種感染紀錄。

    動防所表示，位於銅鑼鄉朝陽村之動物保護教育園區提供免費犬貓狂犬病疫苗注射服務（週二至週五上午九點至十二點、下午一點至四點），民眾可事先電話預約：037-558228。

    此外，動防所將持續辦理下鄉巡迴免費狂犬病疫苗注射服務，此次銅鑼鄉檢出確診案例後，已緊急協調銅鑼鄉公所，規劃於鄰近疫區村里加開疫苗注射場次，相關時間與地點將於動防所官網及臉書公告。同時推動「十隻以上犬貓到府注射專案」，民眾可邀集親友或鄰里，由動防所安排到府施打疫苗。

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