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    首頁 > 生活

    芮氏規模6.1 宜蘭外海地牛翻身 全台有感

    2026/05/02 05:30 記者吳柏軒／台北報導
    宜蘭外海晚間8點39分發生芮氏規模6.1地震，氣象署地震測報中心科長邱俊達解釋，該地震屬於菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊下方的隱沒帶地震。（記者吳柏軒攝）

    宜蘭外海晚間8點39分發生芮氏規模6.1地震，氣象署地震測報中心科長邱俊達解釋，該地震屬於菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊下方的隱沒帶地震。（記者吳柏軒攝）

    昨晚八點三十九分，宜蘭外海發生芮氏規模六．一的地震，震央離宜蘭縣政府東北東方三十八．七公里（新北市貢寮外海十一．四公里），地震深度九十八．三公里，全台有感，包含宜蘭縣南澳、新竹縣關西、南投縣合歡山、花蓮縣鹽寮等處都達最大震度四級。中央氣象署提醒，未來三天要注意規模五到五．五的餘震。

    氣象署地震測報中心科長邱俊達表示，該地震發生在台灣東部海域，屬於隱沒帶地震，北部地區幾乎大部分測站都測到三級震度，並發布兩次國家級警報，囊括北北基、桃園、新竹、宜蘭等。

    未來3天注意規模5到5.5餘震

    地震成因是菲律賓海板塊與歐亞板塊相互推擠，菲律賓海板塊朝西北方靠近，在北邊向下隱沒至歐亞板塊下方，應為隱沒帶地震。

    邱俊達也提醒，有關餘震，未來三天可能會發生規模五到五．五左右的餘震，請民眾隨時注意氣象署發布訊息。

    地震發生後，核安會昨晚八點五十七分便調查所有核電廠狀況，並表示核一廠、核二廠、核三廠皆無異常，將持續關注電廠狀況。

    台鐵公司則啟動地震安全規定，針對受到三級與四級影響的路段地區，按規定辦理降速、巡檢等作業。

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