勞動節連假首日 1200旅客湧入馬祖

五一勞動節3天連假，新台馬輪、台馬之星先後靠泊馬祖，載來1200位旅客。（連江縣政府提供）

昨天勞動節連假首日，各地湧現出遊人潮，屏東小琉球近一．五萬人登島，基隆港船班也合計載運一二〇〇名旅客湧入馬祖。交通部預估今日各地國道、省道部分路段將車多壅塞，如國道交通量約增為平日一．二倍，有十八處路段重點壅塞；省道在銜接國道、觀光風景區等易壅塞，呼籲國道客運尚有空位可多加利用。

今年勞動節是首度全國放假，由於天氣穩定，屏東小琉球迎來久違的盛景，東琉線清晨六點半就加開船班，碼頭擠得水洩不通，島上出租機車被一掃而空，民宿訂房幾乎全滿。

請繼續往下閱讀...

「新台馬輪」與「台馬之星」兩船，則合計從基隆港載運一二〇〇名旅客前往馬祖，南竿福澳港與東引中柱港一早就湧現人潮與車流，顯示離島旅遊需求暢旺。

交通部高速公路局預估，今日國道交通量為一〇七百萬車公里，為平日年平均一．二倍。今日重點壅塞路段有十八處，如國一的楊梅─新竹、西螺─埔鹽系統；國三的土城─關西、大山─香山；國五的宜蘭─坪林等。

建議西部南向儘量六點前或十二點後出發，北向則建議南部地區九點前出發，中部十二點前出發。國五南向建議五時前或下午五點後出發，北向建議九點前出發。

交通部公路局則預估今日部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊，有十二個路段將自上午起湧現車潮，如台六十四線銜接國三中和交流道、台六十一線鳳鼻至香山路段及台六十一線中彰大橋、台二線萬里至大武崙路段、台二十一線日月潭周邊路段等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法