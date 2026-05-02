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    首頁 > 生活

    三大世界級景觀 馬祖4~8月限定

    2026/05/02 05:30
    馬祖藍眼淚。（資料照，連江縣政府提供）

    馬祖藍眼淚。（資料照，連江縣政府提供）

    記者俞肇福／專題報導

    許多國人前往離島馬祖旅遊主要是夜訪藍眼淚，其實每年四月到八月期間，除了可以欣賞藍眼淚，還能欣賞「方塊海」奇景與神話之鳥—黑嘴端鳳頭燕鷗，同時享受三大世界級的景觀。

    馬祖目前有軍民居住的包括南竿鄉、北竿鄉、東引鄉與莒光鄉共四鄉五島，莒光鄉還分東莒島、西莒島。

    西莒坤坵沙灘 觀賞上帝傑作

    法國南部小島Île de Ré（雷島）就因方塊海而聞名，在離島馬祖西莒的坤坵沙灘，也能看到這種堪稱上帝傑作的景觀，而且莒光方塊海還同時有藍眼淚，更是罕見。

    連江縣敬恆中學校長陳其俊指出，方塊海奇景位在西莒島西方的坤坵沙灘與蛇島間，由於地形與海流關係，在漲潮時，洋流從不同方向交會，導致波浪互相正交，海面會呈現棋盤般的格子狀波浪。

    連江縣交通旅遊局長陳如嵐說，由於方塊海形成的時機，小潮、中潮與大潮的時間不同，適合欣賞的時間也不同。每年四月到八月馬祖燕鷗季期間，只要把握潮汐時間，不但能欣賞方塊海奇景，更有機會欣賞到神話之鳥—黑嘴端鳳頭燕鷗在方塊海戲水和飛翔」。

    寶格麗藍方塊海 運氣好有望看到

    莒光鄉長陳樂禮也表示，每年四到六月的藍眼淚爆發期，運氣好的話，晚間有機會捕捉到「方塊海藍眼淚」的光影，美不勝收，被網友喻為「寶格麗藍方塊海」。

    陳樂禮指出，為提升能見度，莒光鄉公所建置莒光方塊海即時影像，民眾進入莒光鄉公所網站連結方塊海，點進直播畫面；或是由YouTube搜尋莒光方塊海，方塊海即時影像就可呈現在民眾眼前。

    「方塊海奇景」位在西莒島西方的坤坵沙灘與蛇島間，由於地形與海流關係，在漲潮時，海浪從不同方向前來交會，恰巧形成兩組互相正交的波浪，而形成一格一格方塊海奇景。圖為白天的方塊海。（莒光「友誼山莊」提供）

    「方塊海奇景」位在西莒島西方的坤坵沙灘與蛇島間，由於地形與海流關係，在漲潮時，海浪從不同方向前來交會，恰巧形成兩組互相正交的波浪，而形成一格一格方塊海奇景。圖為白天的方塊海。（莒光「友誼山莊」提供）

    神話之鳥「黑嘴端鳳頭燕鷗」翱翔西莒方塊海上空，方塊海上仍有大批燕鷗群聚。（讀者王建華提供)

    神話之鳥「黑嘴端鳳頭燕鷗」翱翔西莒方塊海上空，方塊海上仍有大批燕鷗群聚。（讀者王建華提供)

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