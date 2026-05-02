官我什麼事》青壯世代心理支持 滿意度逾9成

衛福部心理健康司長陳柏熹指出，「青壯世代心理健康支持方案」上路迄今，服務滿意度達96%。（記者陳怡伶攝）

「官我什麼事」專訪 陳柏熹：還可發現潛藏風險個案

現代人工作、家庭兩頭燒，心理壓力節節攀升，衛福部心理健康司長陳柏熹接受本報《官我什麼事》節目專訪指出，衛福部自二〇二四年八月起實施「青壯世代心理健康支持方案」迄今，已服務廿七萬餘人次，且透過相關量表發現，接受服務的民眾確實幸福感上升，服務滿意度達九十六％。

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累計服務27萬人次 民眾幸福感提升

陳柏熹表示，青壯族群面臨複雜的人際關係與家庭議題，容易出現壓力與情緒困擾，因此心健司以一年一期為原則穩定推動此一方案，今年也編列預算支應，而方案實施迄今已有十一萬人接受服務，累計服務人次達廿七萬，可見目標年齡層確實存在心理健康支持需求，且對尋求外部資源協助接受度較高。

除服務人次外，陳柏熹說，心健司也透過量表評估了解受服務者的心理健康狀況有無改善，結果發現接受服務者的焦慮、憂鬱表現明顯下降，且透過世界衛生組織（WHO）幸福量表評估的幸福感也明顯上升。

陳柏熹指出，尋求心理健康支持方案的民眾中，約九成未經過一般醫療處置，也不曾由自殺通報系統通報，經方案諮商後，高風險個案轉介率落在三成左右，顯示方案確實能夠發現潛藏風險個案，許多地方縣市陸續依轄區人口特性給予額外的免費或補助諮商資源。

另針對癌友心理健康支持資源，陳柏熹說明，已有國際實證研究顯示，妥善照顧癌友的心理健康，對患者生活品質、預後都有正面影響，衛福部規劃下半年推出「癌友心理健康支持方案」，透過早期篩檢、分級照護、立即支持等三大策略及時發現風險個案，預計投入八千萬元預算，約八千人受惠。

癌友心理健康 預估投入8千萬元

陳柏熹指出，除關注服務品質與患者接受諮商後的效果，衛福部將轉介所需時間是否與患者風險等級相符視為觀察重點，希望未來將此計劃擴展為常規做法，考量十五至三十九歲癌友正值建立自我的重要時期，對心理支持的需求更高，衛福部也在「癌友及家屬心理支持照護指引」中，以專章說明相關內容與建議的處遇方式。

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