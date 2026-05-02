惡行下效 水湳園區驚見垃圾太空包

議員批「州官放火民間也點燈」 環保局︰最高開罰300萬元

台中市垃圾及廚餘處理不力，台中市議員陳淑華指出，文山焚化廠更新延宕七年未動工，盧市府垃圾無力去化，將未及去化的垃圾打包成「垃圾太空包」，竟「惡行下效」，寸土寸金的水湳經貿園區內驚見大量民版「垃圾太空包」，「州官放火民間也點燈」成笑話；環保局指出，已稽查將開罰六千元以上、三百萬元以下罰鍰，並限期業者一週內改善。

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陳淑華︰市府垃圾無力去化

議員包括陳淑華、陳俞融、謝家宜、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠指出，盧秀燕八年任期倒數計時，文山焚化廠更新已延宕七年多，迄今仍無法動工，影響垃圾去化，焚化爐燒不完的垃圾只好暫置大里掩埋場，多年來已堆出全台最大垃圾山，去年盧市府竟想出將垃圾打包成「垃圾太空包」，蔚為奇觀。

陳淑華說，近日有民眾赫然在水湳經貿園區內的空地也看到「垃圾太空包」，不少營建拆除物等廢材也被打包堆置，根本「惡行下效」，民間有樣學樣把處理不及的垃圾先包起來再說，影響環境及景觀，「州官放火民間一起點燈」，十足諷刺。

陳俞融︰中央市場垃圾成小山

陳俞融也指出，北區中央市場的拆除工地現場出現大量垃圾堆成小山，嚴重影響周邊環境衛生，垃圾清運不出去，連北區「價值連城」的土地也成垃圾場，凸顯盧市府垃圾去化失能。

環保局指出，已稽查水湳中央公園的違規堆置廢棄物，將依廢棄物清理法裁處業者新台幣六千元以上、三百萬元以下罰鍰，並限期業者於一週內完成改善，屆期未改善將依法加重處分。

至於中央市場的垃圾，配合焚化爐歲修五月十三日完成，會協助經發局清運。

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