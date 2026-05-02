台中去年月薪3.7萬 六都最低 買房須不吃不喝15.6年

昨天是五一勞動節，台中市議員黃守達（右起）、謝志忠、王立任、張玉嬿曝台中上班族「薪酸」，去年平均月薪六都最低。（記者蘇孟娟攝）

租屋負擔六都第三高 社會新鮮人起薪只贏台南 議員促市府增加補貼

昨天五一勞動節，台中市多名議員曝台中勞工「薪酸」，不但平均月薪六都最低，社會新鮮人平均起薪扣掉支出後結餘六都第二少，台中買房須不吃不喝十五．六年與租金負擔都排六都第三高，尤其年輕世代在台中「居大不易」，促市府研議增加補貼，讓台中真正「宜居」；都發局指出，將持續擴大社會住宅供給及包租代管空屋釋出數，並向中央爭取補助協助青年及弱勢族群可負擔居住選擇。

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包括議員謝志忠、張玉嬿、王立任、黃守達昨關切勞工「薪情」；謝志忠指出，依勞動部等單位資料顯示，去年六都平均月薪，台中市以三萬七五一二元敬陪末座，也比第一名的台北市平均月薪四萬四〇二二元少了六五一〇元；另六都社會新鮮人的平均起薪，以台北市的三萬六千五百元最高，新北與桃園以三萬六千元居次，台中與高雄均是三萬五千元，只贏過台南的三萬四千五百元。

謝志忠指出，台中人平均月薪六都最低，但住在台中生活成本也不低，以台中社會新鮮人的月薪扣掉生活開銷後只節餘九三三四元，排六都倒數第二，只贏過台北的二七七〇元節餘；在台中若想要購屋需不吃不喝十五．六年，排六都第三高，年輕一代多須租屋而居，但租金負擔也是六都第三高，均僅次於雙北，居住負擔沈重。

謝志忠︰單身與新婚無子女 沒租屋補助

謝志忠說，現行台中僅對育有十二歲以下子女家庭提供每年每名四千元的租金補貼，單身族與新婚無子女族群均沒有租屋補助，但台北與新北市除對育兒家庭的租屋補助遠高於台中外，均另有租金補貼照顧單身青年、新婚無子女家庭，台中年輕人薪水比別人少、支出比別人多，連租屋補助也不如人，年輕人在台中「居大不易」，促市府加強改善。

都發局︰將擴大社會住宅 推動包租代管

台中市副市長黃國榮指出，台中市薪資偏低情況，恐與有不少服務業有關，台中也有不少中小企業，市府致力協助企業升級；都發局另指出，擴大社會住宅、推動包租代管及活化空屋等措施，穩定租屋市場並減輕民眾負擔。

2025年六都平均月薪

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