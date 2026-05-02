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    首頁 > 生活

    北市線形公園投鼠藥 議員憂小孩誤食

    2026/05/02 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    台北市近來鼠患嚴重，市議員林亮君也在社群貼文指出，捷運雙連站旁線形公園樹穴被放置老鼠藥，擔憂孩子或毛小孩誤食，她批評台北市長蔣萬安只會投藥。近來被點名參選台北市長呼聲高的民進黨籍立委沈伯洋昨也說，可以思考使用破壞老鼠繁殖賀爾蒙的藥物，是各國趨勢。環保局指出，滅鼠藥有添加苦味劑，人類或毛孩誤食會吐出，因老鼠對苦味辨識度低才會吃到致死量，環保局也會不定期派員加強投藥點位周邊維護。

    林亮君在社群貼文指出，雙連到中山的線形公園現在是台北市最熱鬧的地方，大家都會帶小朋友、寵物來這邊逛街散步，萬一小朋友和寵物誤觸、誤食怎麼辦？她並質疑，市府二月統計已使用逾六千公斤老鼠藥，還要再緊急採購四七五〇公斤，台北滿街老鼠，蔣萬安的解決方法難道只有滿地老鼠藥嗎？

    環保局水質病媒管制科長林志芳表示，環保局使用的滅鼠餌劑經環境部許可且有添加苦味劑，人類或毛小孩誤食通常會自行吐出；針對民眾及議員反映擔憂，已會同權管單位到現場巡檢，避免鼠藥被其他動物誤食，將不定期派員加強周邊區域環境維護。經過二月全市跨局處總動員滅鼠，三月發現鼠屍的通報件數較前一個月增加近一倍，顯示防治行動有階段性成果，見鼠陳情案量也逐步下降。

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