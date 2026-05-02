北市松山霞海城隍廟 補財庫人潮爆

昨是農曆三月十五日「武財神」趙公明聖誕，松山霞海城隍廟指出，相傳武財神聖誕是求財賜福好日子，一大早不少股民、上班族、房仲保險業就排隊搶號碼牌，為了就是提早卡位補財庫，人潮擠爆城隍廟，工作人員忙得不可開交。

今年大年初五，松山霞海城隍廟舉行接財神開工科儀，並抽出台灣「國家經濟財運籤」，結果抽中第六十籤「上上籤」；近期台股也幾度衝上四萬點大關，不少信徒大喊「財神爺真靈驗」，相傳武財神愛喝酒，廟方也發現信徒因股市賺錢，還願八十八瓶高粱酒、上百顆壽桃，恭祝武財神聖誕千秋。民眾求偏財也超夯，不少信眾用雞蛋參拜虎爺，祝壽當天，廟方貼心將這些供品煮成茶葉蛋，分享虎爺的財運福氣給信眾。

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近期代表民進黨出征台北市長呼聲頗高的立委沈伯洋一早前往松山霞海城隍廟，參與「武財神聖誕祝壽法會」點燈，祈福台北市風調雨順、國泰民安，現場更發放壽桃給民眾分享福氣。許多民眾一早就來排隊等候，還有支持者搶著與沈伯洋合照，人氣頗高。沈伯洋致詞說，自己從小就在這附近長大，也受到城隍爺庇佑一路平安長大，也希望財神讓台灣經濟成長的果實，不斷往上，也讓全民共享。

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