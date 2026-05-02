「大口吃萬華美食祭」登場 經典小吃都來了

「大口吃萬華美食祭×MIT嘉年華」今年邁入第五屆，昨今於龍山寺前廣州街登場，活動串連萬華地方美食、大稻埕名店與台灣MIT品牌進駐市集，結合舞台演出、職人分享與消費集點抽獎，打造可吃、可買、可玩的商圈體驗，現場吸引滿滿人潮。

台北市萬華街區發展協會洪文和理事長表示，活動邁入第五年，今年規模再升級，市集攤位擴大至六十五攤，邀集萬華及大稻埕地區經典小吃、特色選物及多款「台灣製產品MIT微笑標章」品牌優質商品進駐。

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洪文和指出，本次活動更導入LINE@官方帳號集點，以串聯活動前後消費人流，於市集活動前，民眾至商圈特約店家消費即可累積點數，集滿兩點可獲得抽獎資格；也可於活動市集攤位消費不限金額即可集一點，集滿三點亦可參與抽獎活動，獎項包含商圈購物金、市集抵用券及商圈推廣小物等多元好禮。

副市長林奕華說，萬華是台北最早發展區域，兼具深厚歷史底蘊與多元庶民文化，從宗教地標到街區紋理，展現出獨特的城市風貌，艋舺公園更預計於今年八月完成景觀改善工程，結合周邊示範店家改造，將進一步帶動人流提升周邊商業能量，持續推進萬華整體發展。

此外，為延續活動效益並促進街區導流，活動結束後將於五月九日辦理一場街區走讀小旅行，串聯在地特色店家與合作廟宇，由專業導覽老師帶領，從街區發展脈絡、文化故事到店家經營特色進行深度解說。

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