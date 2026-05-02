北市學童體適能未達標學校 增至111所

議員鍾佩玲指出，台北市孩童運動不足，體適能通過率未達標準學校近三年從八十六所增加到一一一所。（記者甘孟霖攝）

市長蔣萬安政見打造台北「運動之都」，不過市議員鍾佩玲指出，台北市孩童運動不足，體適能未達到「六十四％通過率」標準的學校，過去三年從八十六所增加到一一一所；教育局雖推動「SH150+」鼓勵學生每週運動兩百分鐘以上，卻無實際掌握學生運動時數，台北市學生實際運動狀況令人憂心。教育局說，體適能推動強調非強制性的適性發展，旨在引導學生發現運動樂趣而非給予硬性壓力，針對表現較低學校會透過輔導團辦理教師研習。

議員︰U-Sport18歲以下使用者僅2％

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學生體適能測驗內容包含，一分鐘屈膝仰臥起坐、坐姿體前彎、立定跳遠、男生一六〇〇公尺、女生八〇〇公尺跑走等項目。台北市訂定目標「通過率六十四％」。不過，鍾佩玲指出，近三個學年度統計，未達六十四％通過率學校，一一一學年度八十六所，一一二學年度增至一三一所，一一三年度則為一一一所。她並指出，近一年U-Sport點數使用中，十八歲以下使用者僅二〇六九人，占比約二％，顯示政策對學生族群吸引力極低，市府應提出更具吸引力的誘因設計。

教局︰通過率維持62％ 高於全國平均

教育局表示，一一一至一一三學年度台北市體適能通過率穩定維持六十二％左右，高於全國平均，針對每學年通過率低於六十五％的學校，教育局落實「調訓制度」，透過健體輔導團積極辦理。「SH150+提升學生體適能專修研習班」，要求學校派員參加研習。

另考量部分學校場地受限，教育局補助購置專業軟墊，或開發「踏階練習」或「無障礙越野計畫」等簡易替代方案，解決空間不足困境；也會針對體能弱勢學生補強訓練。

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