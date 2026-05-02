《無煙台灣協會︰草案公告應至少60日》僅給市民3天陳述意見 北市府挨批違法

台北市衛生局四月廿四日預告西門町商圈禁菸範圍，不過僅給民眾三天時間陳述意見，後續於四月廿八日即對外公告。對此，無煙台灣協會發起人代表王郁揚批評，北市衛生局違反法規，草案公告期間應至少六十日，衛生局應對外說明公告期縮段的原因，唐突縮短日期，導致市民無法發聲，變相剝奪權利。但北市衛生局回應，一切依法公告並無違法情形。

衛生局︰一切依法公告 未違法

王郁揚指出，根據《行政程序法》第一五四條第一項，行政機關擬訂法規命令時，若非情況急迫，顯然無法事先公告周知者外，要求行政機關擬訂法規命令時，應於政府公報或新聞紙公告，並載明任何人得於所定期間內向指定機關陳述意見，再根據法務部的行政函釋，草案公告期間原則上應至少公告周知六十日，若因情況特殊而有定較短期間必要者，機關才得另定較短期間。

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王郁揚指出，政府若一方面宣布大範圍禁菸，另一方面卻只給民眾三天陳述意見，則是壓縮市民參與公共政策形成的權利，本案涉及西門町商圈大範圍戶外公共空間管制，影響對象包括市民、商圈業者、旅客等，衛生局若要將陳述意見期間縮短，理應具體說明情況特殊，或是急迫必要的理由，否則就是不符合程序正義。王郁揚表示，衛生局公告僅公布禁菸範圍，沒有同時公告負壓式吸菸室的位置，沒有充分揭露資訊給民眾知曉，此點也應改善。

北市衛生局回應，西門町商圈禁菸範圍公告均依《行政程序法》第一五四條規定辦理預告及公告程序，並無違法情形。在設置吸菸區前，已於西門町商圈多次辦理會勘，並與相關團體會商，充分蒐集各界意見。

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