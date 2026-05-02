北市西門町商圈6/1起全面禁菸 吸菸室竟「限時」

位於武昌街與漢中街交叉口的吸菸室僅一．八一坪，民眾質疑空間不夠。 （記者孫唯容攝）

上午8時至凌晨12時開放 3處戶外負壓式吸菸室遭批空間太小 還有設在禁菸範圍外

台北市衛生局日前公告，西門町商圈將自今年六月一日起全面禁菸，成為北市首個「常態性無菸商圈」，設三處戶外負壓式吸菸室，硬體設備已建置完畢。記者昨實地走訪發現，捷運西門站四號出口的吸菸室，設置在公告禁菸範圍之外，且吸菸室「限時」開放上午八時至凌晨十二時，民眾質疑深夜有吸菸需求該怎麼辦？也有民眾質疑，吸菸室太小，客滿時怎麼辦？對此衛生局竟稱，西門站四號出口就在KTV旁是抽菸熱點，啟用後會再把這區也劃入。等同實際禁菸範圍會比公告範圍更擴大，又遭質疑朝令夕改。

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將成北市首個「常態性無菸商圈」

根據台北市衛生局公告，西門町商圈六月一日起全面禁菸，範圍東至中華路一段、西至西寧南路、南至成都路、北至漢口街二段所圍的平面區域，包含邊界騎樓及人行道，違者可依菸害防制法處新台幣二〇〇〇元以上一萬元以下罰鍰。

捷運西門站4號出口吸菸室 將劃入禁菸區

北市政府在捷運西門站四號出口、中華路與峨眉街交叉口、武昌街與漢中街交叉口設置三處負壓式吸菸室，大小分別為十六平方公尺（約四．四八坪）、十六平方公尺、六平方公尺（約一．八一坪）。台北市新工處表示，負壓式吸菸室預計五月擇日啟用。

記者昨實地走訪現場，捷運西門站四號出口的吸菸室，竟設在公告禁菸範圍之外。經營手機殼店的游老闆指出，西門町成為禁菸商圈，對吸菸者確實會造成困擾，且西門町佔地廣大、遊客眾多，三個吸菸室空間偏小，萬一室內擠滿人，可能還得排隊等抽菸，而且西門站四號出口吸菸室距離西門徒步區有一段距離，真的不太方便。

禁菸範圍比公告更大 遭質疑朝令夕改

在地小吃店家楊先生也說，確實該尊重沒抽菸的民眾，但對在地店家相對比較麻煩，因為休息時間很短暫，「但吸菸室設在比較遠的地方，走路過去再回來，休息時間都用完了」，如果吸菸室客滿，又要趕著工作，也會成為問題。

非開放時間去那裡吸菸 遭諷在外面抽

此外，吸菸室明定開放使用時間為上午八時至凌晨十二時。據了解，背後原因是擔憂有街友進駐。民眾李先生受訪時就說，雖然晚間西門町人潮減少，但屆時有抽菸需求該去哪？無煙台灣協會發起人代表王郁揚也嘲諷，難道「灰姑娘魔法結束」，大家就可以在外面吸菸了嗎？

衛局︰東京等吸菸區 多設有使用時間

衛生局表示，西門站四號出口旁的吸菸室就在KTV旁，是抽菸熱點，在負壓吸菸室啟用之後也會將附近劃為禁菸區，包含東京在內的國際城市戶外吸菸區多設有使用時間的規範；市府將待正式啟用全台首座負壓式吸菸室時，一併公告相關的管理辦法。

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台北市西門町商圈將在今年六月一日起全面禁菸，圖為捷運西門站四號出口的吸菸室。（記者孫唯容攝）

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